Vasseur: "Sıralama ve yarış arasındaki performans farkını eşitlemeliyiz"

Ferrari geçen hafta sonu Meksika'da bir kez daha ilk çizgiyi almasına rağmen damalı bayrağı ilk iki sırada geçememişti.

Charles Leclerc ve Carlos Sainz'ın üçüncü/dördüncü bitirdiği yarış sonrası konuşan Frederic Vasseur, özellikle ikinci bölümün kendileri için zor olduğunu söyledi.

Yarışa ilk çizgiden başlamaları göz önüne alındığında sonucun sinir bozucu olup olmadığı sorusuna Vasseur, "Sinir bozucu doğru kelime değil."

"Üçüncü ve dördüncü olduğunuzda bunun kötü bir yarış olduğunu söylemek doğru olmaz."

"Yarışın sonunda kötü bir stint geçirdiğimiz açık, bugünün ana sorunu bu. Ancak yarışın ilk bölümü çok iyi geçti."

"Bir süredir ileri doğru gittiğimizi düşünüyorum, son altı yarışta dört pole pozisyonu elde ettik."

"Bu bizim için ileriye doğru atılmış bir adım ve yarışta muhtemelen biraz daha tutarlı olmalıyız ya da en azından bu stintler arasında bu kadar fark olmamalı çünkü çok sık pozisyon kaybı yaşıyoruz." cevabını verdi.

Sonucun dramatik olup olmadığı sorusuna Vasseur, "Genel olarak değil ama elbette hayal kırıklığı için bazı nedenler var."

"İlk çizgiden başladığınızda bitiş çizgisini 3. ve 4. olarak geçmek hedeflediğiniz şey değil. Ancak yarışın nasıl geçtiğini hatırlarsanız, ne tür bir araca sahip olduğumuz göz önüne alındığında bunun mümkün olan en iyi sonuç olduğunu düşünüyorum."

"Sıralama ile yarış hızı arasındaki farkı azaltmak için çalışmaya devam etmeliyiz. Lastiklerde daha iyi çalışmayı başaran rakiplerimize göre özellikle sert lastiklerde çok daha fazla zorluk yaşıyoruz." şeklinde yanıt verdi.