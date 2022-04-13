Vasseur: "Sıralama turlarında geride kalmak, Alfa Romeo'nun hızını maskeledi"

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Alfa Romeo, Avustralya'ya Valtteri Bottas'ın Bahreyn'deki altıncılığı ve yarışı bırakmadan önce Suudi Arabistan'da gösterdiği güçlü performansın ardından gelmişti.

Takım arkadaşı Zhou Guanyu, Bahreyn'deki ilk yarışında kariyerinin ilk puanını alırken, 2020 Imola'dan bu yana ilk kez takıma çifte puan getirdi.

Fakat iki pilot da Avustralya'da son bölüme kalamadı ve Bottas'ın 103 yarışlık son bölüme kalma serisi sona erdi. Fin pilot sıralama turlarının ardından verdiği demeçte, geride kalmalarını, dördüncü DRS bölgesinin kaldırılması sonrası daha küçük bir arka kanada geçmelerine bağlamıştı.

Bottas yarışın belli bir bölümünü Lance Stroll'ün Aston Martin'in arkasında geçirse de, sekizinci oldu ve bu yıl ikinci kez puan aldı. Zhou da yine puan almaya yaklaşıp, 11. sırada finiş gördü.

Vasseur, takımın hızının Bahreyn ve Suudi Arabistan'daki performansıyla aynı çizgide olduğunu ve sadece sıralama turlarının ikinci bölümünde geride kaldıklarını söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Vasseur, "Sıralama turları o kadar iyi gitmedi. Q1 çok iyi gitmesine rağmen, bence Q2'de her şeyi batırdık."

"Dediğim gibi Q1 çok iyiydi. Altıncı sıradaydık ve yarış hızımız çok iyiydi. Sorun esas olarak Stroll'ün arkasında çok zaman kaybetmemizdi."

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Photo by: Alfa Romeo

"Fakat genel anlamda sahip olduğumuz hızdan çok memnunum, Zhou'nun hızından da çok mutluyum çünkü çok iyi gidiyor."

"Bence bizim için ilk iki hafta sonuyla paralel şekilde iyi bir hafta sonuydu. Muhtemelen ikinci bölümde biraz daha verimli hareket etmemiz gerekiyor. Daha iyi bir pozisyondan başlarsak, hafta sonumuzu olumlu yönde değiştirebilir."

"Genel anlamda iyi bir hafta sonu geçirdiğimizi düşünüyorum." dedi.

Bottas'tan gelen puanlar, Alfa Romeo'nun takımlar şampiyonasında altıncı sırada kalmasına yardımcı oldu. Şu anda İsviçreli ekibin önünde beş büyük takım -Ferrari, Mercedes, Red Bull, McLaren ve Alpine- var.

Vasseur, Alfa Romeo'nun Melbourne performansı hakkında başlangıçta "biraz endişeli" olduğunu kabul etti ancak cesaret verici tempodan memnun olduğunu söyledi.

"Önümüzdeki birkaç yarışa güven içerisinde gidiyoruz çünkü arka planda hazırladığımız bazı güncellemeler de var. Durum iyi görünüyor."