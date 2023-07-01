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Formula 1 / Avusturya GP Röportaj

Vasseur: "Sıralama turları, yaptığımız iş için iyi bir ödül oldu"

Ferrari takım patronu Frederic Vasseur sıralama turlarının ardından "ilk üçe girmelerinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Ekleyen:
Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari

Ferrari, Avusturya'daki sıralama turlarında çok güçlü bir performans sergiledi ve pole pozisyonunu sadece 0.048 saniye farkla kaçırdı. Leclerc seansı ikinci tamamlarken, Carlos Sainz üçüncü oldu ve bu da İtalyan ekibin iki araçla birden ilk üçe girdiği anlamına geliyor.

Bu hafta sonuna yeni güncellemeler getiren Ferrari'nin ileriye doğru gitmesi zaten beklenen bir durumdu.

Seansın ardından konuşan Ferrari takım patronu Frederic Vasseur, takımın yaptığı işten övgüyle bahsetti.

Vasseur, "Genel olarak iyi bir sıralama seansıydı."

"Her iki araç da ilk üçe girmeyi başardı, ki  bu iyi bir sonuç ve takım için güzel bir ödül oldu."

"Doğru yönde ilerliyoruz"

Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

"Kanada'da durum %50'ye 50 olmuştu. Cumartesi zordu fakat çok iyi bir yarış çıkarmıştık."

"Bu sefer iyi bir sıralama turları geçirdik, iki aracımız da önde. Charles ile Max arasında sadece birkaç yüzdelik olduğu için (pole alamamaktan kaynaklı) hayal kırıklığı yaşıyoruz ancak takım için aracı ikinci sıraya getirebilmek de önemli bir başarı." dedi.

Vasseur'e göre bu güncellemeler Budapeşte'ye, yani yaz tatilinden hemen öncesi için planlanmıştı Ancak fabrikadaki tüm sıkı çalışmayla erkene çekildi.

Ferrari patronu, "Fabrikada çok fazla çalışma yaptık."

"Güncellemeleri İngiltere'ye çekmiştik, sonra Spielberg için hazırladık. İlk düşüncem direkt fabrikadaki çocuklara gitti çünkü yoğun şekilde çalıştılar, harika bir iş çıkardılar."

"Yarın farklı bir hikaye olabilir çünkü hava çok iyi görünmüyor ancak beklemek lazım. Hava tahminlerine pek güvenmiyoruz. Eğer hava kuru geçerse, ilk onda yeni lastiği olan sadece üç sürücü olacak; Norris, Charles ve Max. Dolayısıyla ortaya farklı bir hikaye çıkabilir."

"Montreal'de iyiydi ama burada farklı bir pist düzeni var, asfalt farklı ve sıcaklıklar da farklı. Farklı bir hikaye olacak ama yine de doğru yoldayız." dedi.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

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