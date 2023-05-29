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Vasseur, sıralama turları için Leclerc'ten özür diledi

Ferrai takım patronu Frederic Vasseur, Charles Leclerc'in yarışını sıkıntıya soktuklarını kabul ediyor ve pilotundan özür diliyor.

Adam Cooper
Ekleyen:
Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, is interviewed after the race

Sıralama turlarını üçüncü sırada tamamlayan Leclerc, kısa bir süre sonra Lando Norris'i engellediği gerekçesiyle inceleme altına alındı ve üç sıra grid cezasına çarptırıldı.

Pazar günkü mücadeleye altıncı sırada başlayan Leclerc'in işi zordu, nitekim Monako geçişe oldukça elverişsiz bir pist.

Dolayısıyla yarış boyunca eli kolu bağlı kalan Leclerc damalı bayrağı başladığı yerde, yani yine altıncı sırada görebildi.

Kendi evinde her seferinde çeşitli şanssızlıklar yaşayan ve yine podyumdan uzak kalan Leclerc, her şeye rağmen olumlu düşünmeye çalışıyor.

Motorsport.com'a aldığı ceza hakkında konuşan Leclerc, "Sıralama turlarında takım tarafından çok geç bilgilendirildim ve bu nedenle biraz geri kaldım." 

"Tabii ki sinir bozucu. Böyle bir hafta sonu her yerde sinir bozucu olur, hele kendi evimdeyken daha da sinir bozucu."

"Sezon uzun, muhtemelen diğerlerinden biraz daha fazla anlam ifade etse de takvimdeki tek yarış bu değil. Puanlar aynı, bu yüzden Barselona'da yeniden başlamamız gerekiyor, umarım o zaman harika bir hafta sonu geçiririz."

Former Ferrari driver Jean Alesi and Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari

Former Ferrari driver Jean Alesi and Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Frederic Vasseur ise takımın iletişim hatasından ders çıkarmaya ve tekrarlanmamasını sağlamaya çalışacağını söyledi.

Vasseur, "Charles birkaç yıldır Monako'da biraz hayal kırıklığına uğradı, sıralama turları da epey zorlayıcıydı."

"İlk olarak 0.1 saniyeyle pole pozisyonunu, 0.020 saniye farkla ilk çizgiyi kaybetti, sonrasında da ceza aldı. Kolay değildi.

"Takım adına özür dilemekten, nasıl daha iyi bir iş çıkarabileceğimizi anlamaktan ve pit duvarıyla Charles arasındaki iletişimi geliştirmekten başka hiçbir şey yapamam."

"Mazeret bulmaya çalışmaktan kaçınmalıyız çünkü gelişmek istiyorsanız bu en kötü yoldur, sadece düzeltmeliyiz." dedi.

Neyin yanlış gittiğini açıklayan Vasseur şunları söyledi: "Tünelin altında Charles aynada Norris'in nerede olduğunu göremedi, eğer ona tünelden sonra bilgi verseydik Norris'in nerede olduğunu görebilir ve çizgide olmaktan kaçınabilirdi. Ayrıca tünelin altındaki yarış çizgisi de çok net değil."

"Ancak açıkça bir hata yaptık ve bu bize çok pahalıya mal oldu, üçüncü başlasaydık bambaşka bir yarış izleyebilirdik."

"Dürüst olmak gerekirse, bir bahane ya da buna benzer bir şey bulmaya çalışmıyorum, durumu tamamen gözden geçirmeliyiz."

"Dün akşam bunu yapmak istemedim çünkü yarışa odaklanmış durumdayız. Ancak yarın bu konuya bir göz atacağız." dedi.

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