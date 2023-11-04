Vasseur: "Sıralama turları fena değildi"

Brezilya'daki sıralama turlarında Ferrari'nin nasıl performans göstereceği merak konusuydu.

İlk iki bölümde nispeten hızlı olsalar da, şartların değiştiği üçüncü bölümde durum değişti.

Charles Leclerc nispeten iyi bir turla ikinci olurken, Carlos Sainz sekizinci olabildi. İspanyol pilot, George Russell'ın cezasıyla yedinci sıraya çıktı.

Sıralama turlarının ardından sonuçları değerlendiren Frederic Vasseur şöyle dedi: "Leclerc çok iyi bir sıralama turları geçirdi. İlk antrenman seansında bile gayet iyiydi."

"Sainz'ın sıralama turları biraz daha zor geçti çünkü 3. bölümdeki son tura çok geriden başladı."

"O anda çok güçlü bir rüzgarla karşılaştı, diğerlerinden bile daha kuvvetliydi. Pit yolunu terk eden son üç kişi, son üç zamanı yaptı."

"Her şeye rağmen sprint sıralama turlarına bir set yumuşak lastik saklama konusunda iyi bir iş yaptık. Bizim için hafta sonuna iyi bir başlangıç oldu."

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Vasseur, Sainz'ın Q3'teki tek turunda karşılaştığı sorunlar hakkında daha fazla ayrıntıya girdi.

"Pit yolunun girişindeyiz, bu da sürücülerimizin çok geride olduğu anlamına geliyor. Arkamızda sadece Verstappen ve Perez var. Sanırım bu yüzden Perez son ana kadar pitte kaldı."

"Bazen piste çok erken girdiğinizde lastiklerin çok soğuk olması riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Dolayısıyla doğru dengeyi bulmak gerekiyor."

"Pit yolunda bu kadar geride olduğunuzda, çıkışa bizden daha yakın oldukları için önünüzde çok sayıda sürücü oluyor. Yine de sonuçta her şey oldukça iyi gitti."

Vasseur, yarış içinse herhangi bir tahmin yapamıyor.

"Pazar günü için Aston Martin'leri hafife almamalıyız. Bu sabah zaten iyiydiler ve sıralama turlarında da bunu teyit ettiler."

"Piste daha erken çıktıkları için rüzgarı bizden daha geç hissettikleri açık ama onları hafife almak istemiyorum. Yani Max'i kovalayan tek taraf biz olmayacağız."

"Bugün yarış temposunu değerlendirmek zor. Bence ilk gerçek yarış temposu simülasyonunu yarınki sprint yarışında göreceğiz. Bu konuda daha net bir tablo için tek gerçek fırsat bu olacak."