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Formula 1 / Son dakika

Vasseur: "Sıralama performansımızı geliştirmek vakit alacak"

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Vasseur: "Sıralama performansımızı geliştirmek vakit alacak"
Ekleyen:
, Editör
28 Tem 2020 06:13

Alfa Romeo takım patronu Frederic Vasseur, sıralama performanslarını geliştirmelerinin vakit alacağını söyledi.

Alfa Romeo bu yıl geride kalan üç yarışın tamamında sıralama performansında sorun yaşadı ve Macaristan'daki son yarışta gridin en yavaş takımıydı.

Ancak yarış temposu çok daha iyiydi ve Kimi Raikkonen puan barajına yaklaştı.

Hem Raikkonen hem de Antonio Giovinazzi, özellikle sıralama temposunu geliştirmeleri gerektiğini söylüyorlardı.

Ancak Alfa Romeo patronu Frederic Vasseur, bunu yapmalarının vakit alacağını belirtti.

Vasseur, “Avusturya'daki ilk yarışa tam olarak ne bekleyeceğimizi bilmeden gittik. Melbourne'deki yarış için çeşitli çözümler hazırlamıştık ama yarış iptal edildi ve bunları Spielberg'e getirdik. Açıkçası yeterli olmadı."

"İyi bir yarış tempomuz var, ancak sıralama temposunda geride kalıyoruz. Gerçekçi kalıyoruz ve sıralama turları temposunu geliştirene kadar yarışta en iyi sonuçları elde etmenin kolay olmayacağını anlıyoruz. Açıkçası bunu yapmak zaman alacak."

"Ayrıca, bütçeyle ilgili bir belirsizlik de vardı. Bu yıl kaç yarış olacağını tam olarak bilemiyorduk ve durum netleşene kadar kemerleri sıkmak zorunda kaldık."

"Araçta bize bağlı olan ve değiştirebileceğimiz parçalar var ama diğer tarafta değişmeyen parçalar da var. Onları hızlı bir şekilde etkileyemiyoruz."

"Ancak sıralama turlarında birkaç çizgi daha yukarıda yer alsaydık, yarışta puanlar için rekabet etme şansımız daha yüksek olurdu." dedi.

 
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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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