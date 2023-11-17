Vasseur sinirli: "Bu yaşananlar F1 için kabul edilemez, bu durum bir servete mâl oldu!"

Las Vegas Grand Prix'si Formula 1 için kabus gibi başladı ve bu kabusu en derinden hisseden ekip muhtemelen Ferrari oldu.

Birinci antrenman seansının ilk 10 dakikası dahi geride kalmamışken kırmızı bayrakların çıktığını görmüştük. Son sektörde ilerleyen Ferrari pilotu Carlos Sainz yolda kalmıştı.

Olayın tekrarları izlendiğinde Sainz'ın aracının yerden büyük bir darbe aldığı görüldü, bu darbe o kadar büyüktü ki Ferrari'nin motorunun kapanmasına neden olmuştu ve Sainz yolda kalmıştı. Sonrasında bu büyük darbeye yerinden fırlayan bir rögar kapağının neden olduğu görüldü.

Bu rögar kapağı yüzünden seans devam ettirilmedi ve pistteki onarım çalışmaları hâlâ sürüyor. Sainz'ın aracında da çok büyük hasar mevcut, Ferrari hâlâ hasarın tam boyutunu öğrenebilmiş değil ama Sainz'ın aracında batarya, motor ve şasi hasarlı.

Olayla ilgili konuşan Ferrari takım patronu Frederic Vasseur, 2. antrenman seansının bugün gerçekleştirilmesi durumunda Sainz'ın bu seansı kaçıracağını söyledi ve yaşananları "kabul edilemez" olarak niteledi.

Vasseur, "Şasiyi, bataryayı ve motoru kaybettik. Bu durum gerçekten bir servete mâl oldu. Bugün yaşananlar F1 için kabul edilemez. Kesinlikle ikinci antrenmanda olamayacağız, şasi değişecek." dedi ve ardından genel olarak Las Vegas GP ile ilgili soruları yanıtlamadı.