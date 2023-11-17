Prime'a abone ol
Formula 1 Las Vegas GP
Haberler

Vasseur sinirli: "Bu yaşananlar F1 için kabul edilemez, bu durum bir servete mâl oldu!"

Ferrari takım patronu Frederic Vasseur, pilotu Carlos Sainz'ın yoldan fırlayan bir rögar kapağı nedeniyle yolda kalmasının ardından oldukça sinirli.

Can Çarpıcı
Editör Can Çarpıcı
Yayın tarihi
Ferrari SF-23 pilotu Carlos Sainz'in aracı, rögar kapağından aldığı hasarın ardından pite geri döndü

Las Vegas Grand Prix'si Formula 1 için kabus gibi başladı ve bu kabusu en derinden hisseden ekip muhtemelen Ferrari oldu.

Birinci antrenman seansının ilk 10 dakikası dahi geride kalmamışken kırmızı bayrakların çıktığını görmüştük. Son sektörde ilerleyen Ferrari pilotu Carlos Sainz yolda kalmıştı. 

Olayın tekrarları izlendiğinde Sainz'ın aracının yerden büyük bir darbe aldığı görüldü, bu darbe o kadar büyüktü ki Ferrari'nin motorunun kapanmasına neden olmuştu ve Sainz yolda kalmıştı. Sonrasında bu büyük darbeye yerinden fırlayan bir rögar kapağının neden olduğu görüldü.

Bu rögar kapağı yüzünden seans devam ettirilmedi ve pistteki onarım çalışmaları hâlâ sürüyor. Sainz'ın aracında da çok büyük hasar mevcut, Ferrari hâlâ hasarın tam boyutunu öğrenebilmiş değil ama Sainz'ın aracında batarya, motor ve şasi hasarlı. 

Olayla ilgili konuşan Ferrari takım patronu Frederic Vasseur, 2. antrenman seansının bugün gerçekleştirilmesi durumunda Sainz'ın bu seansı kaçıracağını söyledi ve yaşananları "kabul edilemez" olarak niteledi. 

Vasseur, "Şasiyi, bataryayı ve motoru kaybettik. Bu durum gerçekten bir servete mâl oldu. Bugün yaşananlar F1 için kabul edilemez. Kesinlikle ikinci antrenmanda olamayacağız, şasi değişecek." dedi ve ardından genel olarak Las Vegas GP ile ilgili soruları yanıtlamadı. 

 
paylaşım
yorumlar
Önceki haber Las Vegas GP 2. antrenman seansı, Cumartesiye alınabilir

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Can Çarpıcı
Daha fazlası
Can Çarpıcı
MotoGP Katar 2. antrenman: Raul Fernandez zirvede, Martin ve Bagnaia arka arkayalar

MotoGP Katar 2. antrenman: Raul Fernandez zirvede, Martin ve Bagnaia arka arkayalar

MotoGP
Katar GP

MotoGP Katar 2. antrenman: Raul Fernandez zirvede, Martin ve Bagnaia arka arkayalar MotoGP Katar 2. antrenman: Raul Fernandez zirvede, Martin ve Bagnaia arka arkayalar

Moto3 Katar 2. antrenman: Masia günü büyük farkla lider kapattı, Deniz 14. sırada

Moto3 Katar 2. antrenman: Masia günü büyük farkla lider kapattı, Deniz 14. sırada

Moto3
Losail

Moto3 Katar 2. antrenman: Masia günü büyük farkla lider kapattı, Deniz 14. sırada Moto3 Katar 2. antrenman: Masia günü büyük farkla lider kapattı, Deniz 14. sırada

Las Vegas GP 2. antrenman seansı, Cumartesiye alınabilir

Las Vegas GP 2. antrenman seansı, Cumartesiye alınabilir

Formula 1
Las Vegas GP

Las Vegas GP 2. antrenman seansı, Cumartesiye alınabilir Las Vegas GP 2. antrenman seansı, Cumartesiye alınabilir

Son Haberler

Bottas: "5. olmak her zaman güzeldir ancak konuşmak için erken"

Bottas: "5. olmak her zaman güzeldir ancak konuşmak için erken"

F1 Formula 1
Las Vegas GP

Bottas: "5. olmak her zaman güzeldir ancak konuşmak için erken" Bottas: "5. olmak her zaman güzeldir ancak konuşmak için erken"

Gasly: "Bir daha gece 3'te Formula 1 aracı süreceğimizi sanmıyorum!"

Gasly: "Bir daha gece 3'te Formula 1 aracı süreceğimizi sanmıyorum!"

F1 Formula 1
Las Vegas GP

Gasly: "Bir daha gece 3'te Formula 1 aracı süreceğimizi sanmıyorum!" Gasly: "Bir daha gece 3'te Formula 1 aracı süreceğimizi sanmıyorum!"

Norris: "Zor bir gündü ancak yarın daha iyi olacağımızdan eminim"

Norris: "Zor bir gündü ancak yarın daha iyi olacağımızdan eminim"

F1 Formula 1
Las Vegas GP

Norris: "Zor bir gündü ancak yarın daha iyi olacağımızdan eminim" Norris: "Zor bir gündü ancak yarın daha iyi olacağımızdan eminim"

F1 tarihindeki en son 7 rögar / drenaj kapağı kazası

F1 tarihindeki en son 7 rögar / drenaj kapağı kazası

F1 Formula 1
Las Vegas GP

F1 tarihindeki en son 7 rögar / drenaj kapağı kazası F1 tarihindeki en son 7 rögar / drenaj kapağı kazası

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol