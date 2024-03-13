Vasseur, şimdilik Bearman'ın Ferrari'de yarışma şansını "küçümsüyor"

Vasseur, 18 yaşındaki pilotun F2 programına konsantre olması ve Haas ile katılacağı cuma antrenmanlarından en iyi şekilde faydalanması gerektiğini söylüyor.

Charles Leclerc'in sözleşmesi kısa süre önce uzatıldığı ve Lewis Hamilton'ın 2025'te takıma katılacağı açıklandığı için Ferrari'nin yakın gelecekte boş bir koltuğu olmayacak.

Takım patronu Ayao Komatsu, Kevin Magnussen ve Nico Hulkenberg'den memnun olduğunu vurgulasa da Ferrari, boş bir koltuk bulana kadar Bearman'ı Haas gibi başka bir yerde yarıştırabilir.

Bearman'ın Ferrari'de bir Britanyalı olarak Hamilton'ın ayak izlerini takip edip edemeyeceği sorulduğunda Vasseur, bu tür ihtimaller için çok erken olduğunu açıkça belirtti.

Cidde'de yedinciliğe ulaşan Bearman ihtimali sorulduğunda, "Daha şimdiden Lewis Hamilton'dan sonrası hakkında konuşmaya başlamayın! Lewis henüz takıma gelmedi bile!"

"Fakat bu Ollie için kesinlikle iyi bir işaret, önemli bir dönüm noktası. Melbourne ve Imola'da F2 projesine geri dönecek ve Ollie için en önemli mücadele bu olacak."

"Yakında Haas ile cuma antrenmanlarına katılacak ve bu bizim için de ona araçta deneyim kazandırma açısından önemli olacak."

"Fakat bu yarışla birlikte, cebinde iyi bir sonuç olduğu kesin." cevabını verdi.

Nico Hulkenberg, Haas VF-24 battles with Oliver Bearman, Ferrari SF-24 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Bearman, Haas ile Imola, Barcelona, Silverstone, Macaristan, Mexico City ve Abu Dhabi'deki ilk seansta piste çıkacak.

Vasseur, genç sürücünün öğrenmeye ve gelişim göstermeye devam etmesi gerektiğini vurguladı.

"Cidde'nin bu süreçte atılmış bir adım olduğunu düşünmek gerekiyor. Bu hafta sonu iyi iş çıkardı ama gelecekte F2'de önünde başka zorluklar olacak."

"Sezon boyunca bizimle ve Haas'la birkaç antrenman seansına katılacak. Ben dahil hepiniz, altı ay sonra artık Cidde hakkında konuşmayacağız, Meksika, Brezilya ve diğer yarışların iyi gidip gitmediği hakkında konuşacağız."

"Her gün yeni bir mücadele olacak. Fakat eminim ki bugünkü yaklaşımını sürdürürse her şey yolunda gidecektir."

Bearman, F1 ve F2'nin düzenlendiği hafta sonlarında Ferrari'nin yedek pilotu olarak görev yapıyor. Bu durum Melbourne'de devam edecek.

Ferrari, Antonio Giovinazzi ya da Robert Shwartzman'ı Cidde'ye götürmedi çünkü F1 24 yarışlık yoğun bir takvime sahip, iki ismin de WEC projesi var ve Maranello'da simülasyon çalışmaları yapılması gerekiyor.

Bu açıdan yedek sürücü görevini paylaştırmak ve Bearman'ın hazır bulunacağı F2 hafta sonlarından kendisinden faydalanmak gayet makul bir çözüm.

Antonio Giovinazzi, Ferrari Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images



Vasseur, "Kararı kış aylarında aldım çünkü geçen yıl Antonio'dan LMH programına paralel olarak 22 ya da 24 yarış yapmasını istemeyi biraz aptalca buldum."

"LMH bizim için oldukça önemli bir proje ve Antonio ya da Shwartzman'dan yoğun programda bizimle seyahat etmelerini istemiyorum."

"Bu yüzden Ollie'nin bizimle olduğu zamanlarda yedek pilot olmasına, bizimle olmadığı zamanlarda ise simülasyonda yer almasına karar verdik." dedi.

Giovinazzi, Japonya GP'den itibaren Ferrari'nin yedek pilotu olarak yarışlara gelecek.