Vasseur: "Silverstone yarışını feda etmekle doğru kararı verdik"

İtalyan takım, Silverstone'da hayal kırıklığı yaratan bir şekilde 5. ve 14. olarak yarışı tamamladı ve Mercedes'in arka arkaya yarışlar kazanmasıyla birlikte, Ferrari, performans konusunda dördüncü sıraya geriledi. Ancak bu sorunlara rağmen, Vasseur, Britanya'da yapılan fedakarlıkların Ferrari'nin daha hızlı bir şekilde toparlanmasına yardımcı olacağına inanıyor.

Carlos Sainz'ın ilk kez kazandığı iki sezon önceki performanslarının tam tersine, Ferrari; Red Bull, McLaren ve Mercedes'in Britanya Grand Prix'sinde liderlik için mücadele etmesini izlemek zorunda kaldı.

Ferrari’nin erken sezon formu, hala ikinci sırada yer almalarını sağlıyor ancak McLaren 7, ve Mercedes 81 puan geride olduğu için Maranello ekibi, ileriye bakmaktan çok arkalarına bakıyor.

“Bugünkü sonucun ardından bunu söylemek zor ama bu hafta sonu en azından teknik tarafta bir adım attığımızı düşünüyorum.”

“Durumu çok daha iyi anladık ve sezonun son kısmı için bu cesaret verici olduğunu düşünüyorum.” dedi Vasseur, Silverstone'da medyaya.

Ferrari'nin güncellemeleri konusunda ivmeleri sorulduğunda Vasseur, 2023'te benzer bir sorun yaşadıklarını ancak tekrar doğru yola dönebileceklerinden emin olduğunu söyledi.

“Geçen yıl tam olarak aynı durumu yaşadığımızı düşünüyorum, neredeyse sezonun aynı aşamasında.”

“[Bu durum] Silverstone'da başladı ve durumu tamamen gözden geçirmek için Zandvoort'ta durdurduk. İyi bir toparlanma süreci yaşadık.”

“Bu durum zor çünkü bir sorun yaşadığınızda, bunu çözmek ya da en azından anlamak için uygun bir test yapma şansınız yok.”

“Ve takım olarak bazen hafta sonu boyunca biraz zaman kaybedeceğinizi bilerek Cuma seanslarını feda etmek oldukça zor.

“Ve 'Tamam, birinci ve ikinci antrenmanları unutalım ve orta vadeye odaklanalım' demek de zor. Dürüstçe söyleyeyim, bu kararı bir takım olarak almak çok zor çünkü hafta sonunu durdurmuş oluyorsunuz.”

“Hava durumu nedeniyle Silverstone'da durum daha da kötüydü ve bu kendimizi zor bir duruma soktuğumuz anlamına geliyordu. Ancak bu durumu önceden biliyorduk ve Cumartesi sabahının ıslak zemin lastikleri üzerinde geçmesi durumu daha da kötüleştirdi. Bu kesinlikle yardımcı olmadı ama durum böyle.”

“Hafta sonundan önce bu kararı aldık ve bence bu doğru bir karardı.” diye ekledi Vasseur.