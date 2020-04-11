Vasseur: "Sıkışık F1 takvim oldukça pahalı olacak"

Formula 1'in şefleri, maliyetleri azaltabilmek adına 2021 teknik düzenlemelerini 2022'ye ertelemek gibi çok sayıda karar üzerinde çalışırken, Alfa Romeo patronu Vasseur, bu yılın ilerleyen kısmında yapılacak arka arkaya yarışların, takımların işlerini daha zor hale getirebileceğine dikkat çekti.

Motorsport.com'a konuşan Vasseur, "Eğer arka arkaya daha fazla yarış yapacaksanız, bunu yapmak kesinlikle daha pahalıdır."

"Altı ayda 18 yarış yapmak 12 ayda 18 yarış yapmaktan daha pahalı. Çünkü daha fazla stok yapmalısınız, daha fazla parça getirmelisiniz ve daha fazla mekanikerle çalışmalısınız. Bu çok pahalıya mal olacak."

“Böyle bir durumda biz yeni aracı geliştiremeyiz. Ekibimiz bunu yapabilecek kadar büyük değil."

"Arka arkaya on beş yarış yapmanız gerektiğinde, başlangıçtan itibaren iyi bir araca sahip olmanın en iyi şey olduğu açık."

“İmkansız olduğunu söylemiyorum çünkü hiçbir şey imkansız değil, ama farkı telafi etmek kolay olmayacak. Yine de durum bu ve şikayet edemeyiz."

"Diğer tarafta yoğun bir yarış programına sahip olmak, Formula 1'i kurtarabilecek tek şey. Çünkü hepimiz aynı gemideyiz ve bence bu, önemli bir karar. Zor olacak ve dezavantajları var ama durum bu."

"Arka arkaya 15 veya 18 yarışımız varsa, büyük bir parça stoğu ile başlamamız gerekecek. Bu yüzden işe döndüğümüzde üretime odaklanacağız, çünkü yarışlar başladığında fabrikaya geri dönmeyeceğiz."

"Bu, biraz farklı bir çalışma olacak ve bu sezon gelişim oranı azalacak. Ama karşı karşıya olduğumuz farklı sorunlar olacak." dedi.

Vasseur, takımlar üzerindeki baskıyı hafifletebilmek için üç günlük hafta sonu formatından ziyade, iki günlük hafta sonu formatına sahip olabileceklerini söyledi.

"Mümkün olduğunca çok yarışa sahip olmamıza yardımcı olabilecek tüm kararları destekleyeceğim."

"Eğer 2018'de olduğu gibi üst üste üç yarışımız varsa, bir noktada iki günlük yarışlara sahip olmak mantıklı olabilir."

"Altı ay içinde 15 ve 18 yarış arasında yapılacak iş yükü nedeniyle, kesinlikle zorlu bir mücadele edecek."

"Bu, tüm takımlar için bir mücadele. Ama muhtemelen küçük takımlar için daha fazla olacak, çünkü mekanikerleri dönüşümlü kullanabilecek kadar büyük bir ekibimiz yok. Onların iş yükünü azaltmak için bir çözüm bulmak zorundayız."

"Bence herkes bu konuda esnek davranıyor. Herkes durumu ve buna bir çözüm bulmanın çok önemli olduğunu anlıyor."

Vasseur, 2021 kural değişikliğini erteleme kararının, daha küçük takımların hayatta kalmasına yardımcı olmak için kritik önemde olduğunu söyledi.

"Bence dürüst olmak gerekirse, alabileceğimiz en iyi karar buydu. 2021 düzenlemelerini 2022'ye erteledik ve 2020 için 2021 araç gelişimini durdurduk."

"Bu, masadaki en iyi seçenekti ve bu tür bir durumun üstesinden gelebilmek için için tek yoldu."