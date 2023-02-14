Önceki / Leclerc: "Geçen yılki zayıflıklarımız bu araçla kaybolacak" Sonraki / Stroll: "Alonso-Schumacher mücadelesinde Schumacher'i tutuyordum"
Formula 1 / Ferrari lansmanı Haberler

Vasseur, SF-23'ün lansmanından ötürü takımla gurur duyuyor

Yeni Ferrari takım patronu Frederic Vasseur, SF-23'ün dolu tribünler karşısında gerçekleştirilen lansmanını övdü. Vasseur diğer takımların lansman yapma şeklini de hafiften eleştirdi.

Altay Gök
Ekleyen:
Vasseur, SF-23'ün lansmanından ötürü takımla gurur duyuyor
Haberi dinle

Salı günü Fiorano'da 2023 aracı SF-23'ü tanıtan Ferrari, lansmandan sadece birkaç dakika sonra aracı Fiorano'daki test pisine çıkarttı.

Yüzlerce Tifosi lansman için tribünleri doldurmuştu, dolayısıyla son zamanların en coşkulu ve görkemli lansmanlarından birini izlediğimizi söyleyebiliriz.

Ferrari takım patronu olarak ilk yarışına hazırlanan Frederic Vasseur, takıma yeni katıldığı için lansmandan kendine pay çıkarmasa dahi takımın yaptığı işten gurur duyduğunu söyledi.

Vasseur ayrıca New York'ta lansman yapan Red Bull ile AlphaTauri'yi ve fabrika içinde lansman yapan Williams ile Aston Martin'i de alt perdeden eleştirdi.

PlanetF1'e konuşan Vasseur, "Ekibimiz için çok çaba harcadığımız bir lansman yapmak her zaman duygusaldır. Açıkçası takıma yeni katıldığım için lansmanda katkım çok küçük, ancak araç üzerinde yapılan çalışmaları mükemmel bir şekilde hissedebiliyorum."

"Şimdi bizim için yeni bir yolculuk başlıyor, bundan sonra araç yarış ekibine emanet. Bu harika bir duygu, pistlere geri döndüğünüzde okula dönmüş gibi oluyorsunuz ve ben de böyle hissediyorum."

"Oldukça uzun bir sezon olacak ama motivasyon var ve bu performans açısından çok önemli."

"Diğer takımların lansmanına bakmak da güzel bir duygu, sanırım çoğunlukla sanal veya çevrimiçi tanıtımlar gerçekleştirdiler. Diğerleri hakkında konuşmak istemiyorum ama pistte Tifosi ile birlikte konuklarla böyle bir şey yapmaktan gurur duyuyorum, bu gerçekten büyük bir etkinlik ve bizim için sezona başlamanın en iyi yolu." dedi.

paylaşım
yorumlar

Leclerc: "Geçen yılki zayıflıklarımız bu araçla kaybolacak"

Stroll: "Alonso-Schumacher mücadelesinde Schumacher'i tutuyordum"
Altay Gök Daha fazlası
Altay Gök
Mercedes'in siyah renge dönüş sebebi ağırlık tasarrufu!

Mercedes'in siyah renge dönüş sebebi ağırlık tasarrufu!

Formula 1
Mercedes launch

Mercedes'in siyah renge dönüş sebebi ağırlık tasarrufu! Mercedes'in siyah renge dönüş sebebi ağırlık tasarrufu!

Ferrari, kış arasını dayanıklılık sorunlarına odaklanarak geçirmiş

Ferrari, kış arasını dayanıklılık sorunlarına odaklanarak geçirmiş

Formula 1
Ferrari lansmanı

Ferrari, kış arasını dayanıklılık sorunlarına odaklanarak geçirmiş Ferrari, kış arasını dayanıklılık sorunlarına odaklanarak geçirmiş

Lawrence Stroll, şampiyonluk mücadelesi vermeyi iple çekiyor

Lawrence Stroll, şampiyonluk mücadelesi vermeyi iple çekiyor

Formula 1
Aston Martin lansmanı

Lawrence Stroll, şampiyonluk mücadelesi vermeyi iple çekiyor Lawrence Stroll, şampiyonluk mücadelesi vermeyi iple çekiyor

Son Haberler

Ferrari, SF-23'ü Fiorano'da piste çıkardı, yeni fotoğraflar geldi

Ferrari, SF-23'ü Fiorano'da piste çıkardı, yeni fotoğraflar geldi

F1 Formula 1

Ferrari, SF-23'ü Fiorano'da piste çıkardı, yeni fotoğraflar geldi Ferrari, SF-23'ü Fiorano'da piste çıkardı, yeni fotoğraflar geldi

Mercedes neden sıfır sidepod konseptinden vazgeçmedi?

Mercedes neden sıfır sidepod konseptinden vazgeçmedi?

F1 Formula 1

Mercedes neden sıfır sidepod konseptinden vazgeçmedi? Mercedes neden sıfır sidepod konseptinden vazgeçmedi?

Galeri: Yeni Mercedes W14'ten kareler

Galeri: Yeni Mercedes W14'ten kareler

F1 Formula 1

Galeri: Yeni Mercedes W14'ten kareler Galeri: Yeni Mercedes W14'ten kareler

Hamilton: "Kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağım"

Hamilton: "Kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağım"

F1 Formula 1

Hamilton: "Kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağım" Hamilton: "Kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağım"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.