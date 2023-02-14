Vasseur, SF-23'ün lansmanından ötürü takımla gurur duyuyor

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Salı günü Fiorano'da 2023 aracı SF-23'ü tanıtan Ferrari, lansmandan sadece birkaç dakika sonra aracı Fiorano'daki test pisine çıkarttı.

Yüzlerce Tifosi lansman için tribünleri doldurmuştu, dolayısıyla son zamanların en coşkulu ve görkemli lansmanlarından birini izlediğimizi söyleyebiliriz.

Ferrari takım patronu olarak ilk yarışına hazırlanan Frederic Vasseur, takıma yeni katıldığı için lansmandan kendine pay çıkarmasa dahi takımın yaptığı işten gurur duyduğunu söyledi.

Vasseur ayrıca New York'ta lansman yapan Red Bull ile AlphaTauri'yi ve fabrika içinde lansman yapan Williams ile Aston Martin'i de alt perdeden eleştirdi.

PlanetF1'e konuşan Vasseur, "Ekibimiz için çok çaba harcadığımız bir lansman yapmak her zaman duygusaldır. Açıkçası takıma yeni katıldığım için lansmanda katkım çok küçük, ancak araç üzerinde yapılan çalışmaları mükemmel bir şekilde hissedebiliyorum."

"Şimdi bizim için yeni bir yolculuk başlıyor, bundan sonra araç yarış ekibine emanet. Bu harika bir duygu, pistlere geri döndüğünüzde okula dönmüş gibi oluyorsunuz ve ben de böyle hissediyorum."

"Oldukça uzun bir sezon olacak ama motivasyon var ve bu performans açısından çok önemli."

"Diğer takımların lansmanına bakmak da güzel bir duygu, sanırım çoğunlukla sanal veya çevrimiçi tanıtımlar gerçekleştirdiler. Diğerleri hakkında konuşmak istemiyorum ama pistte Tifosi ile birlikte konuklarla böyle bir şey yapmaktan gurur duyuyorum, bu gerçekten büyük bir etkinlik ve bizim için sezona başlamanın en iyi yolu." dedi.