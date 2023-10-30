Vasseur: “Sert lastikler Leclerc’in yarışını mahvetti”
Ferrari takım patronu Fred Vasseur, Meksika Grand Prix’sinin ikinci startından sonra Charles Leclerc’in sert lastiği uygun aralıkta çalıştıramaması nedeniyle yarışının kötüye gittiğini söyledi.
Ferrari pilotu Charles Leclerc, Sergio Perez ile ilk virajda yaşadığı temasın ardından ön kanat parçasına hasar aldı. Hasara rağmen yarışa devam edip iyi bir orta lastik performansı gösteren pilot yarışı üçüncü sırada bitirdi.
Leclerc, Kevin Magnussen’in kazası sonrasında kırmızı bayrak çıkmadan sadece birkaç tur önce sert lastikler için pite girdi.
Kırmızı bayrak çekildi,yarış durduruldu ve tüm araçlar pit alanına yöneldi. Yarış tekrardan başlamadan önce Ferrari, Leclerc’in hasarlı ön kanadını değiştirdi. Ancak diğer pilotlar gibi orta lastiğe geçmeyen Leclerc, sert lastiği yarışın sonuna kadar kullandı.
Sert lastikle kötü bir performans sergileyen Leclerc, orta lastiği tercih eden Lewis Hamilton’a geçildi ve üçüncü sırada finişe ulaştı.
Red Bull takımı, Leclerc’in kırmızı bayrak sırasında orta lastikleri tercih edeceğini düşündü. Leclerc’in orta lastik tercihi muhtemelen Verstappen’e karşı büyük avantaj doğuracaktı.
Ferrari’nin lastik tercihi hakkında açıklamalarda bulunan Red Bull takım patronu Christian Horner, şu açıklamalarda bulundu: “Leclerc İlk çizgiden, Max’in hemen yanında başlayacağı için orta lastiklerle başlayacağını düşünüyorduk.”
“Bu yüzden sert lastiği tercih etmelerine oldukça şaşırdım. Diğer yanda Hamilton orta lastiği çok iyi kullandı.”
Photo by: Ferrari
Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari
Yarış hakkında değerlendirmelerde bulunan Vasseur, hasarlı ön kanada rağmen başlangıç bölümünde yarışın Leclerc için iyi geçtiğini söyledi.
Deneyimli Fransız takım patronu, şu açıklamalarda bulundu: “Pit duvarından gördüğümüz kadarıyla orta lastikle attığımız stintimiz gayet iyiydi. Hasarlı ön kanada rağmen yarışın başlarında Max ile aynı onda iki saniye içinde turlar atıyorduk.”
“Ancak sert lastiklere geçtiğimizde lastikleri uygun kullanım aralığına getiremedik. Rakiplerimize göre geride kaldık.”
Kırmızı bayrak sonrası orta lastiklerin neden tercih edilmediği sorusuna Vasseur, şu yanıtı verdi: “Açıkçası orta lastikleri hiç aklımıza getirmedik. 35 tur civarı kalmıştı ve orta lastiklerle bu kadar turu tamamlayabileceğimizi düşünmüyorduk.”
“Lastik ömrünün iyi yönetilmesi biraz da frenlere ve motora da bağlı ve diğer takımlar bizden bu konuda daha iyiler. Ayrıca elimizdeki tek orta lastik seti kullanılmış bir setti.”
Vasseur, takımın her zaman olduğu gibi sıralama formunu iyi bir yarış temposuyla desteklenmemesinin sinir bozucu olduğunu sertçe reddetti.
Fransız takım patronu şöyle devam etti: “Sinir bozucu doğru tabir değil. Pilotlarımız yarışı üçüncü ve dördüncü bitirdi. Bu bizim için kötü bir yarış sonucu değil.”
“Yarışın sonundaki sert lastik seçimimiz yanlıştı ve yarışımızı etkiledi, kabul ediyoruz. Ancak yarışın ilk bölümü bizim için oldukça iyi geçti.”
“Bir süredir ileriye doğru adımlar attığımızı düşünüyorum. Son altı yarışta dört kez pole pozisyonunu elde ederek ilerleyişimizi gösterdik. Ancak yarışlarda biraz daha tutarlı olmalıyız ve lastiklerin performansı arasında bu kadar büyük uçurum olmamalı.”
Leclerc’in Perez ile ilk virajdaki kazasını yorumlayan Vasseur, sözlerini şöyle bitirdi: “İlk virajda üç araç yan yana geldiğinde genellikle bu sonuçla karşılaşıyoruz.”
“Böyle bir kazada Perez’i suçlayamayız. İç taraftaki Max ise kerbe doğru çıkamazdı, Charles ortada sıkıştı ve kaza gerçekleşti.”
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