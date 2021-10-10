Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Tost: “23 yarışlık takvimden memnun olmayan personel, spordan ayrılmalı”
Formula 1 / Türkiye GP Haberler

Vasseur: "Seneye Piastri ile yarışma ihtimalimiz çok düşük"

Ekleyen:
Çeviren:
Efe Kahya
, Editör

Alfa Romeo Formula 1 takım patronu Frederic Vasseur, F2 şampiyona lideri Oscar Piastri'nin seneye İsviçreli takımda yarışmasının düşük bir ihtimal olduğunu söyledi.

Vasseur: "Seneye Piastri ile yarışma ihtimalimiz çok düşük"

2022 sezonu için tek boş koltuğa sahip olan Alfa Romeo, şu anda F2'de mücadele eden bir pilotu alma fikrine sıcak bakıyor.

Koltuk için en fazla öne çıkan isim Guanyu Zhou olsa da Çinli sürücü şampiyonada, inanılmaz bir çaylak sezonu geçiren Piastri'nin arkasında ikinci sırada yer alıyor.

Piastri'nin gösterdiği performans, Avustralyalı pilotun daha şimdiden F1'e geçmesi gerektiği düşüncesini ortaya çıkardı, özellikle de F2 şampiyonasını kazandığı takdirde.

Ancak Vasseur, Piastri'nin Alfa Romeo'nun radarında olmadığını, Avustralyalı pilotun Alpine Akademisi'nin bir parçası olması nedeniyle gelecek sene için düşünülmediğini söyledi.

Vasseur açıklamalarında, "Oscar çok iyi bir iş yapıyor ve son birkaç hafta sonunda oldukça istikrarlıydı, ancak bildiğim kadarıyla Alpine'in bünyesinde yer alıyor."

"Eğer alt serilerin tamamı boyunca bir sürücüye yatırım yaparsanız ve onunla uzun vadeli bir hedef koyarsanız, onun başka bir takıma gitmesini görecek olmanız biraz garip olurdu, çok anlamsız olurdu." dedi.

Podyum: Yarış galibi Oscar Piastri, Prema Racing

Podyum: Yarış galibi Oscar Piastri, Prema Racing

Fotoğraf: James Gasperotti / Motorsport Images

Buna rağmen Vasseur, Avusturalyalı genç sürücünün ne kadar iyi bir pilot olduğunun da altını çizdi.

Fransız takım patronu, "Eğer geçmiş ile karşılaştırırsanız o, gerçekten çok ama çok güçlü bir iş çıkarıyor. Ancak şurası net bir şekilde ortada; o (Piastri), şu anda pistte bulunan en iyi sürücülerden biri ve geçtiğimiz sene sezon boyunca inanılmaz bir iş yaptı."

"O, ileride F1'de başarılı olacak olan sürücülerden biri." açıklamalarında bulundu.

Her ne kadar Alfa Romeo, 2022'de Valtteri Bottas'ın yanında kimin mücadele edeceği açıklamasını Eylül'de yapacağını belirtmiş olsa da takım, bu açıklamayı geciktirdiğini belirtti.

Konu hakkında konuşan Vasseur, "Bu kararı almak için bir acelemiz yok. Elimizde birkaç seçenek var ve karar vermek için de zamana ihtiyacımız var, ancak bu kararı almak için acele etmiyoruz."

"Karar birkaç gün içerisinde değişmeyecek ve biz de yakın zamanda bir karar vereceğiz." dedi.

paylaşım
yorumlar
Tost: “23 yarışlık takvimden memnun olmayan personel, spordan ayrılmalı”

Önceki haber

Tost: “23 yarışlık takvimden memnun olmayan personel, spordan ayrılmalı”
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Türkiye GP: Hamilton en hızlısı, Bottas pole pozisyonunda!

19 s
2
Formula 1

Sainz: "Sıralamalardaki 'garip' planımız işe yaradı"

1 s
3
Formula 1

Türkiye Grand Prix'si hafta sonu programı açıklandı

5 g
4
Formula 1

Alonso, yarışta yağmur yağmamasını umuyor

2 s
5
Formula 1

İstanbul Park’a toplu taşıma ile nasıl gidilir?

12 g
Son Haberler
Vasseur: "Seneye Piastri ile yarışma ihtimalimiz çok düşük"
F1

Vasseur: "Seneye Piastri ile yarışma ihtimalimiz çok düşük"

8dk
Tost: “23 yarışlık takvimden memnun olmayan personel, spordan ayrılmalı”
F1

Tost: “23 yarışlık takvimden memnun olmayan personel, spordan ayrılmalı”

43dk
Russell, sıralamalarda yaptığı hatadan dolayı büyük hayal kırıklığı yaşıyor
F1

Russell, sıralamalarda yaptığı hatadan dolayı büyük hayal kırıklığı yaşıyor

1 s
Sainz: "Sıralamalardaki 'garip' planımız işe yaradı"
F1

Sainz: "Sıralamalardaki 'garip' planımız işe yaradı"

1 s
Alonso, yarışta yağmur yağmamasını umuyor
F1

Alonso, yarışta yağmur yağmamasını umuyor

2 s
Son Videolar
Türkiye Grand Prix'si Start Gridi 01:05
Formula 1
18 s

Türkiye Grand Prix'si Start Gridi

Hamilton, Türkiye GP'de 10 sıra grid cezası aldı 00:30
Formula 1
9 Eki 2021

Hamilton, Türkiye GP'de 10 sıra grid cezası aldı

Sainz, motor değiştirdiği için Türkiye'de grid cezası alacak 00:54
Formula 1
7 Eki 2021

Sainz, motor değiştirdiği için Türkiye'de grid cezası alacak

Red Bull, Türkiye GP'de Honda'ya teşekkür etmek için yeni renk düzeni kullanacak 00:47
Formula 1
7 Eki 2021

Red Bull, Türkiye GP'de Honda'ya teşekkür etmek için yeni renk düzeni kullanacak

Intercity Istanbul Park'ta sanal bir tur 01:39
Formula 1
7 Eki 2021

Intercity Istanbul Park'ta sanal bir tur

Jonathan Noble Daha fazlası
Jonathan Noble
Tost: “23 yarışlık takvimden memnun olmayan personel, spordan ayrılmalı” Türkiye GP
Formula 1

Tost: “23 yarışlık takvimden memnun olmayan personel, spordan ayrılmalı”

Alonso, sarı bayrak ihlalinden dolayı inceleme altında Türkiye GP
Formula 1

Alonso, sarı bayrak ihlalinden dolayı inceleme altında

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Çok Okunanlar Bugün

Türkiye GP: Hamilton en hızlısı, Bottas pole pozisyonunda!
Formula 1 Formula 1

Türkiye GP: Hamilton en hızlısı, Bottas pole pozisyonunda!

Sainz: "Sıralamalardaki 'garip' planımız işe yaradı"
Formula 1 Formula 1

Sainz: "Sıralamalardaki 'garip' planımız işe yaradı"

Türkiye Grand Prix'si hafta sonu programı açıklandı
Formula 1 Formula 1

Türkiye Grand Prix'si hafta sonu programı açıklandı

Alonso, yarışta yağmur yağmamasını umuyor
Formula 1 Formula 1

Alonso, yarışta yağmur yağmamasını umuyor

İstanbul Park’a toplu taşıma ile nasıl gidilir?
Formula 1 Formula 1

İstanbul Park’a toplu taşıma ile nasıl gidilir?

2021 Türkiye GP bilet fiyatları açıklandı!
Formula 1 Formula 1

2021 Türkiye GP bilet fiyatları açıklandı!

Wolff: "İkinci antrenmanda gördüğümüz trafiğin ardından, Hamilton'ın yükselişi zor olacak"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "İkinci antrenmanda gördüğümüz trafiğin ardından, Hamilton'ın yükselişi zor olacak"

Tost: “23 yarışlık takvimden memnun olmayan personel, spordan ayrılmalı”
Formula 1 Formula 1

Tost: “23 yarışlık takvimden memnun olmayan personel, spordan ayrılmalı”

Son Haberler

Vasseur: "Seneye Piastri ile yarışma ihtimalimiz çok düşük"
Formula 1 Formula 1

Vasseur: "Seneye Piastri ile yarışma ihtimalimiz çok düşük"

Tost: “23 yarışlık takvimden memnun olmayan personel, spordan ayrılmalı”
Formula 1 Formula 1

Tost: “23 yarışlık takvimden memnun olmayan personel, spordan ayrılmalı”

Russell, sıralamalarda yaptığı hatadan dolayı büyük hayal kırıklığı yaşıyor
Formula 1 Formula 1

Russell, sıralamalarda yaptığı hatadan dolayı büyük hayal kırıklığı yaşıyor

Sainz: "Sıralamalardaki 'garip' planımız işe yaradı"
Formula 1 Formula 1

Sainz: "Sıralamalardaki 'garip' planımız işe yaradı"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.