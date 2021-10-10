Vasseur: "Seneye Piastri ile yarışma ihtimalimiz çok düşük"

2022 sezonu için tek boş koltuğa sahip olan Alfa Romeo, şu anda F2'de mücadele eden bir pilotu alma fikrine sıcak bakıyor.

Koltuk için en fazla öne çıkan isim Guanyu Zhou olsa da Çinli sürücü şampiyonada, inanılmaz bir çaylak sezonu geçiren Piastri'nin arkasında ikinci sırada yer alıyor.

Piastri'nin gösterdiği performans, Avustralyalı pilotun daha şimdiden F1'e geçmesi gerektiği düşüncesini ortaya çıkardı, özellikle de F2 şampiyonasını kazandığı takdirde.

Ancak Vasseur, Piastri'nin Alfa Romeo'nun radarında olmadığını, Avustralyalı pilotun Alpine Akademisi'nin bir parçası olması nedeniyle gelecek sene için düşünülmediğini söyledi.

Vasseur açıklamalarında, "Oscar çok iyi bir iş yapıyor ve son birkaç hafta sonunda oldukça istikrarlıydı, ancak bildiğim kadarıyla Alpine'in bünyesinde yer alıyor."

"Eğer alt serilerin tamamı boyunca bir sürücüye yatırım yaparsanız ve onunla uzun vadeli bir hedef koyarsanız, onun başka bir takıma gitmesini görecek olmanız biraz garip olurdu, çok anlamsız olurdu." dedi.

Podyum: Yarış galibi Oscar Piastri, Prema Racing Fotoğraf: James Gasperotti / Motorsport Images

Buna rağmen Vasseur, Avusturalyalı genç sürücünün ne kadar iyi bir pilot olduğunun da altını çizdi.

Fransız takım patronu, "Eğer geçmiş ile karşılaştırırsanız o, gerçekten çok ama çok güçlü bir iş çıkarıyor. Ancak şurası net bir şekilde ortada; o (Piastri), şu anda pistte bulunan en iyi sürücülerden biri ve geçtiğimiz sene sezon boyunca inanılmaz bir iş yaptı."

"O, ileride F1'de başarılı olacak olan sürücülerden biri." açıklamalarında bulundu.

Her ne kadar Alfa Romeo, 2022'de Valtteri Bottas'ın yanında kimin mücadele edeceği açıklamasını Eylül'de yapacağını belirtmiş olsa da takım, bu açıklamayı geciktirdiğini belirtti.

Konu hakkında konuşan Vasseur, "Bu kararı almak için bir acelemiz yok. Elimizde birkaç seçenek var ve karar vermek için de zamana ihtiyacımız var, ancak bu kararı almak için acele etmiyoruz."

"Karar birkaç gün içerisinde değişmeyecek ve biz de yakın zamanda bir karar vereceğiz." dedi.