Vasseur: "Sauber, Audi ile bir sonraki seviyeye çıkacak"

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Herkesin önceden bildiği bir şey bu hafta resmen doğrulandı: Şu anda Alfa Romeo olarak dünya şampiyonasında yarışan Sauber takımı, 2026'da Formula 1'e girecek olan Audi'nin stratejik partneri olacak.

Sauber Motorsport'un takım yöneticisi ve CEO'su Frederic Vasseur büyük haberi yorumlarken, kısa vadede büyük bir değişiklik beklemediklerini, ancak Audi ile çalışmaya başlayınca, bir sonraki seviyeye geçeceklerini söyledi.

Vasseur, "Bu, takımımız için harika bir haber. Bu, gelecekte üstlendiğimiz sorumluluğun artacağı anlamına da geliyor ancak önemli olan ileriye doğru çok önemli bir adım atmış olmamız."

"Formula 1'deki rekabet seviyesi sürekli artıyor ve belli bir aşamada bağımsız bir şirket olarak ayakta kalmak zorlaştı. Bu nedenle bu adımı atmaya karar verdik ve çalışma arkadaşlarımla gurur duyuyorum çünkü muhtemelen en küçük ekiplerden biri olmamıza rağmen son yıllarda oldukça iyi bir iş çıkardık. Ancak şimdi takımın büyümesi, çok güçlü bir ivme kazanacak."

Frederic Vasseur, Team Principal, Alfa Romeo Racing Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

"Bu adım gerçekten çok önemli, zira önümüzdeki yıl bütçemizin büyüklüğü maksimuma yakın olacak, 2022'de ise bu seviyenin belirgin bir şekilde altında kalmıştık."

"Herkes 2016'da içinde bulunduğumuz zor durumu hatırlıyor olmalı. Daha sonra Alfa Romeo ile ekibimizin gelişmesine olanak tanıyan önemli bir anlaşma yaptık. Bu sayede bir sonraki seviyeye ulaştık, çok sayıda yeni ismi takıma davet ettik, Hinwil'deki fabrikanın gelişimini neredeyse tamamladık. Alfa Romeo ile işbirliği birçok sorunu çözmemizi sağladı ve bunu gerçekten takdir ediyorum. Bir sonraki adımı atmanın daha zor olacağının farkındayız fakat şimdi bu fırsata sahip olacağız."

"Şu anda tamamen mevcut zorluklara odaklanmış durumdayız, bu sezonun bitmesine üç yarış kaldı ve aynı zamanda mevcut ortaklarımızla çalışmaya devam edeceğimiz 2023'ten 2025'e kadarki dönemde de yüksek sonuçlar elde etmek için büyük çaba göstereceğiz."

"Yaklaşık 600 çalışanımızı motive etmenin en iyi yolu budur. Sadece önümüzdeki üç yılın planlarından bahsedemem; Sonuçlara şimdi ihtiyacım var çünkü bunlar bizi geleceğe hazırlayacak."

"Audi ile planlara gelirsek, onlar Neuburg'daki fabrikasında motor gelişimiyle ilgilenecek ve biz de şasiden sorumlu olmaya devam edeceğiz. Ancak yakın gelecekte bizim için değişen bir şey olmayacak; işimizi geliştirmek, yeni partnerler çekmek ve yeni isimleri davet etmek için çalışmaya devam edeceğiz."

"2026'da bizi neyin beklediğinden bağımsız olarak, önümüzdeki üç yıl boyunca bunu yapmayı sürdürmeliyiz." dedi.

Gelecekte takım patronu olarak kalıp kalmayacağı sorulduğunda Vasseur, gülerek şöyle dedi: "Bizim işimizde gelecek hafta görevinizde kalıp kalamayacağınızı bile belli değildir, bu yüzden bana 2026 ile ilgili sorular sormayın!"