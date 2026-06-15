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Formula 1 İspanya GP

Vasseur: "Sanal güvenlik aracı olmasaydı yine kazanırdık"

Fred Vasseur, İspanya GP’sinde zafere ulaşan Lewis Hamilton’ın sanal güvenlik aracı yardımı olmasa bile yarışı kazanacak tempoya sahip olduğunu belirtti.

Jake Boxall-Legge Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Frederic Vasseur, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Barselona'da erken bir kararla üç pit stop stratejisine dönen ve orta lastiklerle Mercedes pilotlarına karşı muazzam bir tempo yakalayan Lewis Hamilton, Ferrari ile tarihi bir zafer elde etti. 

Yarışın son bölümünde Fernando Alonso'nun aracının arıza yapmasıyla devreye giren sanal güvenlik aracı’nın galibiyetteki rolü tartışılırken, Ferrari Takım Patronu Fred Vasseur ve Mercedes cephesinden Toto Wolff, Hamilton'ın saf hızına vurgu yaptı.

Vasseur, Sanal Güvenlik Aracı’nın yarış sonucunu etkileyip etkilemediği sorusuna şu sözlerle yanıt verdi: "Sanal güvenlik aracı olmasaydı yarışı yine kazanırdık, belki sadece aradaki fark biraz daha az olurdu.” 

“O aşamada yeni lastiklerimizle zaten çok avantajlı bir konumdaydık.” 

“Sanal güvenlik aracı bizim için olumlu bir gelişmeydi ama yarış içinde 'şu olsaydı ne olurdu' diye hesaplar yapmak istemiyorum. Bildiğim tek şey, o an zaten çok iyi bir konumda olduğumuz."

Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes

Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Mercedes Takım Patronu Toto Wolff da Hamilton'ın yarışın son bölümlerindeki hızının kendi pilotlarından çok daha üstün olduğunu kabul ederek şunları söyledi: "Lewis yarışın o bölümünde hepimizden daha hızlıydı.” 

“Bu yüzden pitten onun önünde çıkmayı başarsaydık bile arkamızda tutmak kelimenin tam anlamıyla çok zor olurdu."

Wolff ayrıca, pilotları George Russell ve Kimi Antonelli’nin pistteki rekabeti nedeniyle Hamilton'a çok kolay yakalandıklarını itiraf etti: "Şampiyonluk mücadelesine dahil olan üçüncü bir taraf var.” 

“Bu doğrultuda, birbirimizi yavaşlatma riskiyle karşı karşıya kaldığımız durumları nasıl yöneteceğimizi pilotlarımızla içeride görüştük. Bir sorun yaşayacağımızı sanmıyorum, sadece taktiksel yaklaşımlarımızı yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor."

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