Vasseur: "Üçüncülükten memnun değilim"
Ferrari takım patronu Fred Vasseur, takımın 2023 sezonu boyunca ileriye doğru bir adım attığını söylese de üçüncülükten memnun olmadığını belirtti.
Charles Leclerc ve Carlos Sainz sezonun açılış yarışlarında çok sayıda dayanıklılık sorunu yaşadılar.
Ancak SF-23 kısa süre sonra hızını göstermeye başladı - özellikle Leclerc tek turda etkileyici performans gösterirken, Sainz Singapur Grand Prix'sinde sezonun tek 'Red Bull dışı zaferini' elde etti.
Vasseur, takımının 2023 performansının ardından şunları söyledi: "Sezon başında yaptıklarımızdan kimse memnun olamaz."
"Dayanıklılıkla ilgili çok fazla sorunumuz vardı ve tabii ki performans konusunda da pek iyi değildik. Bu konuda ilk üzülen bendim."
"Ama bence her şeyden öte, takımın tepkisi ve sonunda bunu başarabilmiş olmamız [harika]. İstatistikleri pek sevmem ama son sekiz yarışta beş pole pozisyonu gibi bir şey elde ettik, bazı yarışlarda Max Verstappen ile mücadele edebilmemiz de ileriye doğru atılmış bir adımdı."
"Bay Vigna ya da Bay Elkann'ın bana üçüncülükten mutlu olmamam gerektiğini söylemelerine ihtiyacım yok, bu zaten açık. Ama takımın bu duruma tepkisinden fazlasıyla memnunum ve sanırım bu duygu herkes için aynı."
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