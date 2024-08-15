Vasseur: "Sainz'ın son 36 yarışının sadece ikisi zor geçti"

Carlos Sainz 2024 sezonunun ardından Ferrari'ye veda edecek ve 2025 yılında Williams için yarışmaya başlayacak.

Uzun süre Red Bull ve Mercedes koltuklarını kovalayan ancak beklediği teklifi alamayan İspanyol sürücü, pek çok parametreyi göz önünde bulundurarak Williams'ı seçti.

Sainz şimdi 2024 sezonuna odaklanarak Ferrari ile son sezonunu en iyi şekilde tamamlamaya çalışacak.

Ferrari patronu Frederic Vasseur'e göre İspanyol pilot çok tutarlı.

Vasseur şöyle diyor: “Carlos'un özelliklerinden biri de zihinsel olarak çok güçlü olması."

"Son 36 yarışına bakarsak, onun için sadece iki zor yarış vardı."

"Çok istikrarlı bir sürücü, her zaman mücadelenin içerisinde. Kendini amacına çok adamış ve odaklanmış durumda. Araç hakkında iyi bir bilgiye sahip."

Ferrari takım patronu, Charles Leclerc'in performansını da yorumladı.

"Monako'dan sonra bazı zor hafta sonları geçirdiğini gördük."

"Kanada'da kötü bir durumda değildik. Son iki hafta sonunda aracı kullanmak biraz daha zordu ve Charles'tan beklentiler de biraz daha yüksekti."

"Yine de takım hayatı iniş ve çıkışlardan oluşuyor: Charles ile her zaman bir şeyleri tartıştık, durumumuzu biliyor, neyi iyi neyi yanlış yaptığımızı biliyor ve bazen hatalar yaptığını da biliyor."

"Ancak suçu kimsenin üzerine atmaya çalışmıyoruz. Yıllardır birlikte çalışıyoruz, birbirimizi iyi tanıyoruz, zorladığımızı biliyoruz ve sadece işleri yoluna koymaya çalışıyoruz."

"Kesinlikle kimseyi suçlayacak bir durumda değiliz."