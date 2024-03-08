Vasseur: "Sainz'ın ne zaman döneceği belirsiz"

Geçtiğimiz günlerde kendisini epey hasta hisseden ve padoktan hep erken ayrılan Sainz, bugün erkenden hastaneye gitti.

Tarama sonrası Sainz'ın apandisit rahatsızlığı çektiği ortaya çıktı ve acilen ameliyata alınmasına karar verildi.

Sainz hafta sonundan çekildi ve yerini Oliver Bearman aldı.

Konu hakkında konuşan Ferrari patronu Vasseur, başlangıçta gıda zehirlenmesinden şüphelendiklerini dile getirdi.

Vasseur şöyle konuştu: "Ameliyat oldu ve durumu normal."

"Elbette bu hafta sonu hakkında konuşmuyoruz ama kısa süre içinde pistlere dönmesini umuyorum."

"Durum kolay değil fakat her şey kontrol altında. Her şey doğru yönde ilerliyor."

"Sorunlar çarşamba sabahı kendini iyi hissetmemesiyle başladı. İlk başta gıda zehirlenmesi olduğunu düşündük ama bu sabah daha da kötüleşti. Sabah hastaneye götürüldü ve orada her şey netleşti."

"Bu hafta sonu onun yerini Oliver Berman alacak, kendisi birkaç ay önce aracımızı kullanmış ve harika bir iş çıkarmıştı. Geçen yıl Mexico City ve Abu Dhabi'de Haas ile iki antrenman seansına katıldı. O zaman da gayet iyi performans gösterdi."

"Fakat bir sürücü doğrudan üçüncü antrenman seansında piste çıktığında ve bunu da böyle bir pistte yaptığında epey zor duruma düşüyor."

"Dün Oliver F2'de harika bir sıralama geçirerek pole pozisyonunu kazandı. Bence bu iyi bir hazırlık olarak değerlendirilebilir."

"Yine de alt kategorilerde başarılı olmak ile Formula 1'de başarılı olmak arasında her zaman bir fark var."

"Şu anda herhangi bir sonuca varmak zorunda değiliz, bu yüzden ona uyum sağlaması için zaman tanıyacağız."

"Bu hafta sonu onu hiçbir şekilde baskı altına almayacağım."