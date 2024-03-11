Vasseur: "Sainz'ın Melbourne'de yarışıp yarışmayacağı henüz belli değil"

Sainz, çarşamba ve perşembe günleri apandisitle sonuçlanan bir hastalıkla mücadele ettikten sonra Suudi Arabistan Grand Prix'sini kaçırmak zorunda kaldı - İspanyol pilot cuma günü ameliyat olmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Sainz, çarşamba günkü basın toplantısını kendini iyi hissetmediği için oteline döndükten sonra kaçırmış, ancak perşembe günü iki antrenman seansına katılmak üzere piste gelmişti.

Şaşırtıcı bir şekilde, Ferrari pilotu direksiyon başındayken hiçbir sorun belirtisi göstermedi ve temposu bozulmadı, ancak Sainz aracın dışında hâlâ hastalığıyla mücadele ediyordu ve bu durum ertesi sabah uyandığında hızla kötüleşti.

Cidde Pisti'ndeki yarışın ardından medyaya konuşan Fred Vasseur, Sainz'in hastalığının boyutları ortaya çıktıkça takım için zaman çizelgesinin nasıl işlediğini açıkladı.

"Evet, hafta sonunun başında garip bir durum vardı."

"Bunun bir gıda zehirlenmesi olduğuna ikna olmuştuk. Her iki seansta da ateş ve mide sorunlarıyla çok mücadele etti. Sonunda ertesi gün çok daha iyi olacağına ikna oldu ve ertesi gün sabah beni arayıp muhtemelen üçüncü antrenman seansını kaçıracağını ama sıralama turları için pistte olacağını söyledi."

"Saat 11:30'da hastanedeydi ve doğru yönde gitmediğimiz oldukça açıktı. Cidde'deki hastaneye ve cuma günü ameliyatı gerçekleştiren organizasyondaki herkese teşekkürler."

"Cumartesi sabahı onu ziyaret ettim ve gayet iyiydi. Tamam, ağrıları var ve çalışmakta zorlanıyor ama bu büyük bir iyileşme."

"Şimdi Melbourne'e odaklanmamız gerekiyor. Bu hafta iyi bir şekilde dinlenmesi gerekiyor ve ne olacağını gelecek hafta göreceğiz."

Sainz'ın yerine Formula 2 pilotu Oliver Bearman geldi. Bearman, F1'deki ilk yarışında yedinci olarak performansını açık bir şekilde gösterdi.

Sainz'ın Melbourne'de yarışıp yarışamayacağı sorulduğunda ise Vasseur, "Dürüst olmak gerekirse bilmiyorum."

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Pazar günü benimle birlikte geri uçacak ve bir hafta tamamen dinlenecek. Melbourne'e ne zaman uçması gerektiğine bir hafta sonra karar vereceğiz ama ben oldukça iyimserim." yanıtını verdi.

Sainz'ın araç dışındaki mücadelesine rağmen hafta sonuna devam etmeye çalıştığını göz önünde bulunduran Vasseur gülerek, sürücüsünün ünlü babası - ralli Dünya Şampiyonu ve birçok Dakar Rallisi galibi Carlos Sainz'ın kariyerinde gösterdiği aynı karakter gücünü gösterdiğini söyledi.

Vasseur, "Bence bu muhtemelen ailenin bir özelliği! Ben Carlos'u araçtan çıkaracak kadar güçlü değilim!"

"Perşembe sabahı geldiğinde kendini iyi hissetmiyordu ama 'Tamam, birkaç tur atmaya çalışacağım' dedi. Sonra tüm seansı tamamladı!"

"Öğleden sonra da durum aynıydı. Benim için zaten inanılmazdı çünkü seanstan sonra tamamen yıkılmıştı."

"Antrenman sonuçlarına bakarsanız, çok iyi bir tempoya sahip olduğunu görürsünüz. Hatta uzun bir stint bile yapabildi. Bu muazzamdı"

"Ama şimdi Carlos için geleceğe odaklanalım - en önemli şey bugünü zorlamak değil, iyileşmek ve düzgün bir şekilde iyileşmek." dedi.