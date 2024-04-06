Vasseur, Sainz'ın Leclerc'e karşı üstünlüğü karşısında endişeli değil
Ferrari'nin takım patronu Fred Vasseur, bu sezon içerisinde takımdan ayrılacağı açıklanan Carlos Sainz'ın takımda kalacak olan Charles Leclerc'e karşı gösterdiği üstün form nedeniyle endişeli olmadıklarını söyledi.
Ferrari
Kış döneminde Charles Leclerc ile anlaşma yenilediğini duyuran Ferrari'nin sene sonunda anlaşması bitecek olan Sainz'la da 2025 ve sonrası için de anlaşması bekleniyordu ancak İtalyan ekip, sürpriz bir hamle ile Sainz'ın yerine Lewis Hamilton ile anlaştığını duyurdu.
Leclerc, genel manada Sainz'dan daha hızlı bir pilot olarak kabul edilse de sezonun ilk dört yarışı geride kalırken kırmızı ekibin içinde öne çıkan isim Sainz oldu.
2023 Singapur GP'yi kazanarak, Red Bull haricinde kazanan tek isim olan Sainz, apandisit ameliyatı nedeniyle kaçırdığı Suudi Arabistan GP'yi çıkardığımızda, sıralamalarda Leclerc'e karşı 2-1 öne geçmiş durumda. Diğer taraftan Sainz, şu ana kadar katıldığı 2 yarışın birini kazanırken diğerinde 3. olarak podyuma çıktı ancak onda da Leclerc'in önündeydi.
Sky Sports F1'e konuşan Vasseur, "Bu konuda hiç [endişeli] değilim."
"Charles geçen hafta [Avustralya'da] 2. oldu ve bence griddeki 18 sürücü geçen hafta 2. olmayı isterdi."
"Bugün Carlos'un onda biri kadar geride, nerede neye ihtiyacı olduğunu çok iyi biliyor. Şimdilik başka bir şeyden ziyade Q1'deki birinci turu sorundu. Sezon uzun ve ben durum hakkında hiç endişeli değilim." dedi.
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