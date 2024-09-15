Vasseur: "Sainz'ın kazasını yeniden izleyeceğiz"
Frederic Vasseur, Carlos Sainz ve Sergio Perez'in kazasını yorumlamadan önce yeniden incelemesi gerektiğini söyledi.
Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari
Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images
Ferrari'nin takım patronu Frederic Vasseur, Carlos Sainz'ın yarış dışı kalmasının ardından pilotunun sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.
Kaza sonrası durumla ilgili ilk değerlendirmede bulunan Vasseur, kazanın nedenleri hakkında daha net bir yorum yapmadan önce görüntüleri tekrar inceleyeceğini belirtti.
Vasseur şunları söyledi: "Öncelikle Carlos'un durumu iyi, ki bu en önemli şey."
"2. ve 3. virajlar arasındaki düzlükte çok yakın olduklarını düşünüyorum."
"Kazayı henüz tam incelemedim ama ikisinin de Charles'ın hava koridorunun peşinde olduğunu ve neredeyse birbirlerine dokunduklarını düşündüm."
"Kazayı incelemeden daha fazla yorum yapmam doğru olmaz."
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