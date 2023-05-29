Vasseur, Sainz'ın hayal kırıklığına rağmen Ferrari'nin stratejisini savundu

Sainz, yarışın ilk bölümünde Esteban Ocon'u geçmek için her yolu denemesine rağmen bir türlü bu fırsatı yakalayamadı. İlginç şekilde Ferrari, Esteban Ocon'un pitinden bir tur sonra Sainz'ı içeri aldı ve bu durum İspanyol pilotu çok sinirlendirdi.

Ocon'un piti daha yavaş olmasına rağmen Sainz, Fransız pilotu geçemedi ve bir kez daha Alpine sürücüsünün arka kanadını seyretmiş oldu.

Sainz olayın ardından takıma tepki gösterdi ve yaşananları anlamadığını belirtti.

Fakat takım patronu Vasseur, pit stop zamanlamasını savunurken, Sainz'ı pistte tutmaları halinde Hamilton'a da geçileceklerini dile getirdi.

Vasseur, "Bence iyi bir stratejiydi. Ondan pite girmesini istedik çünkü Hamilton'a karşı pozisyon kaybetmesini istemiyorduk."

"Bu pistte sahip olduğunuz pist üstü pozisyonu çok önemli. Hamilton'ın -onu- geçme ihtimali olmasaydı, bölümü uzatmak daha iyi olurdu ama bu durumda iyi bir karar olduğunu düşünüyorum." dedi.

Sainz, Ocon'un arkasında sıkışıp kalmaktan dolayı gözle görülür şekilde hayal kırıklığına uğramıştı ve ön kanat hasarı almasına neden olan bir temas da yaşadı.

Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Yağmur riskine rağmen ilk stinti uzatmama kararını değerlendiren Vasseur, "Bir noktada pozisyon kaybetmemek için diğerlerine karşı yerimizi korumamız gerekiyordu. Elbette yarış bittikten sonra 'tamam, stint'i uzatırsanız yağmur yağdığında lastikleri değiştirebilirsiniz' demek her zaman kolaydır."

"Yine de o noktada bilmiyorduk ve rakiplerimize kıyasla pozisyon kaybetmek üzereydik." dedi.

Son bölümde yağmur şiddetini arttırınca Ocon, Hamilton ve Russell pite girerken, Ferrari pilotları bir tur daha kuru zeminde kaldı. O turda Sainz spin attı, Leclerc ise pist dışına uçtu.

Bu Leclerc ve Sainz'ı geriye düşürürken, çifte pit stop nedeniyle Sainz sekizinci sıraya kadar geriledi.

Vasseur, "Pistin bu kadar ıslanacağını düşünmemiştik. Aslında geçiş lastiklerine geçmek zorunda kalmadan podyuma çıkmayı umuyorduk."

"Bu bizim için bir kumardı çünkü pozisyon kaybetmediğimiz için risk çok yüksek değildi."

"Bir şeyler başarmak istiyorsak risk almamız gerektiğini çok iyi biliyorduk. Aldığımız riskler beni hiç hayal kırıklığına uğratmadı." dedi.