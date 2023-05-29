Kayıt Ol
Önceki / Red Bull, Monako'da en hızlı pit stopa imza attı Sonraki / Vasseur, sıralama turları için Leclerc'ten özür diledi
Formula 1 / Monako GP Haberler

Vasseur, Sainz'ın hayal kırıklığına rağmen Ferrari'nin stratejisini savundu

Fred Vasseur, Carlos Sainz'ın yaşadığı hayal kırıklığına rağmen Ferrari'nin stratejisinden övgüyle bahsetti.

Filip Cleeren
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Adam Cooper
Carlos Sainz, Ferrari SF-23, leaves his pit box after a stop

Sainz, yarışın ilk bölümünde Esteban Ocon'u geçmek için her yolu denemesine rağmen bir türlü bu fırsatı yakalayamadı. İlginç şekilde Ferrari, Esteban Ocon'un pitinden bir tur sonra Sainz'ı içeri aldı ve bu durum İspanyol pilotu çok sinirlendirdi.

Ocon'un piti daha yavaş olmasına rağmen Sainz, Fransız pilotu geçemedi ve bir kez daha Alpine sürücüsünün arka kanadını seyretmiş oldu.

Sainz olayın ardından takıma tepki gösterdi ve yaşananları anlamadığını belirtti.

Fakat takım patronu Vasseur, pit stop zamanlamasını savunurken, Sainz'ı pistte tutmaları halinde Hamilton'a da geçileceklerini dile getirdi.

Vasseur, "Bence iyi bir stratejiydi. Ondan pite girmesini istedik çünkü Hamilton'a karşı pozisyon kaybetmesini istemiyorduk."

"Bu pistte sahip olduğunuz pist üstü pozisyonu çok önemli. Hamilton'ın -onu- geçme ihtimali olmasaydı, bölümü uzatmak daha iyi olurdu ama bu durumda iyi bir karar olduğunu düşünüyorum." dedi.

Sainz, Ocon'un arkasında sıkışıp kalmaktan dolayı gözle görülür şekilde hayal kırıklığına uğramıştı ve ön kanat hasarı almasına neden olan bir temas da yaşadı.

Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari

Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Yağmur riskine rağmen ilk stinti uzatmama kararını değerlendiren Vasseur, "Bir noktada pozisyon kaybetmemek için diğerlerine karşı yerimizi korumamız gerekiyordu. Elbette yarış bittikten sonra 'tamam, stint'i uzatırsanız yağmur yağdığında lastikleri değiştirebilirsiniz' demek her zaman kolaydır."

"Yine de o noktada bilmiyorduk ve rakiplerimize kıyasla pozisyon kaybetmek üzereydik." dedi.

Son bölümde yağmur şiddetini arttırınca Ocon, Hamilton ve Russell pite girerken, Ferrari pilotları bir tur daha kuru zeminde kaldı. O turda Sainz spin attı, Leclerc ise pist dışına uçtu.

Bu Leclerc ve Sainz'ı geriye düşürürken, çifte pit stop nedeniyle Sainz sekizinci sıraya kadar geriledi.

Vasseur, "Pistin bu kadar ıslanacağını düşünmemiştik. Aslında geçiş lastiklerine geçmek zorunda kalmadan podyuma çıkmayı umuyorduk."

"Bu bizim için bir kumardı çünkü pozisyon kaybetmediğimiz için risk çok yüksek değildi."

"Bir şeyler başarmak istiyorsak risk almamız gerektiğini çok iyi biliyorduk. Aldığımız riskler beni hiç hayal kırıklığına uğratmadı." dedi.

paylaşım
yorumlar

Red Bull, Monako'da en hızlı pit stopa imza attı

Vasseur, sıralama turları için Leclerc'ten özür diledi
Filip Cleeren Daha fazlası
Filip Cleeren
Alonso: "Sıralama turlarındaki heyecan, Monako'nun neden takvimde kalması gerektiğini gösterdi"

Alonso: "Sıralama turlarındaki heyecan, Monako'nun neden takvimde kalması gerektiğini gösterdi"

Formula 1
Monako GP

Alonso: "Sıralama turlarındaki heyecan, Monako'nun neden takvimde kalması gerektiğini gösterdi" Alonso: "Sıralama turlarındaki heyecan, Monako'nun neden takvimde kalması gerektiğini gösterdi"

F1 takım patronları 2026'da müşteri takımlarının "olumsuz" etkilenebileceğine inanıyor

F1 takım patronları 2026'da müşteri takımlarının "olumsuz" etkilenebileceğine inanıyor

Formula 1

F1 takım patronları 2026'da müşteri takımlarının "olumsuz" etkilenebileceğine inanıyor F1 takım patronları 2026'da müşteri takımlarının "olumsuz" etkilenebileceğine inanıyor

Honda, geri döner dönmez rekabetçi olabileceğini düşünüyor

Honda, geri döner dönmez rekabetçi olabileceğini düşünüyor

Formula 1

Honda, geri döner dönmez rekabetçi olabileceğini düşünüyor Honda, geri döner dönmez rekabetçi olabileceğini düşünüyor

Son Haberler

Ocon: "Umarım bu podyum sadece başlangıçtır"

Ocon: "Umarım bu podyum sadece başlangıçtır"

F1 Formula 1
Monako GP

Ocon: "Umarım bu podyum sadece başlangıçtır" Ocon: "Umarım bu podyum sadece başlangıçtır"

Van der Garde: "Verstappen'in şampiyonluk kazanması an meselesi"

Van der Garde: "Verstappen'in şampiyonluk kazanması an meselesi"

F1 Formula 1
Monako GP

Van der Garde: "Verstappen'in şampiyonluk kazanması an meselesi" Van der Garde: "Verstappen'in şampiyonluk kazanması an meselesi"

Marcus Ericsson, yarışın yeniden başlatılmasından şikayetçi

Marcus Ericsson, yarışın yeniden başlatılmasından şikayetçi

Indy IndyCar
Indy 500

Marcus Ericsson, yarışın yeniden başlatılmasından şikayetçi Marcus Ericsson, yarışın yeniden başlatılmasından şikayetçi

Alonso: "Zafere bir adım kaldı"

Alonso: "Zafere bir adım kaldı"

F1 Formula 1
Monako GP

Alonso: "Zafere bir adım kaldı" Alonso: "Zafere bir adım kaldı"

Ocon: "Umarım bu podyum sadece başlangıçtır"

Ocon: "Umarım bu podyum sadece başlangıçtır"

Formula 1
Monako GP

Ocon: "Umarım bu podyum sadece başlangıçtır" Ocon: "Umarım bu podyum sadece başlangıçtır"

Van der Garde: "Verstappen'in şampiyonluk kazanması an meselesi"

Van der Garde: "Verstappen'in şampiyonluk kazanması an meselesi"

Formula 1
Monako GP
Zeynep Taş

Van der Garde: "Verstappen'in şampiyonluk kazanması an meselesi" Van der Garde: "Verstappen'in şampiyonluk kazanması an meselesi"

Alonso: "Zafere bir adım kaldı"

Alonso: "Zafere bir adım kaldı"

Formula 1
Monako GP
Kemal Şengül

Alonso: "Zafere bir adım kaldı" Alonso: "Zafere bir adım kaldı"

Rossi: "Umarım eleştirilerimin etkisi olmuştur"

Rossi: "Umarım eleştirilerimin etkisi olmuştur"

Formula 1
Monako GP
Ezel Tan

Rossi: "Umarım eleştirilerimin etkisi olmuştur" Rossi: "Umarım eleştirilerimin etkisi olmuştur"

Tsunoda: "Fren problemi yüzünden puandan olduk"

Tsunoda: "Fren problemi yüzünden puandan olduk"

Formula 1
Monako GP
Kemal Şengül

Tsunoda: "Fren problemi yüzünden puandan olduk" Tsunoda: "Fren problemi yüzünden puandan olduk"

Ferrari, Red Bull'dan iki mühendisle anlaştı

Ferrari, Red Bull'dan iki mühendisle anlaştı

Formula 1
Monako GP
Franco Nugnes

Ferrari, Red Bull'dan iki mühendisle anlaştı Ferrari, Red Bull'dan iki mühendisle anlaştı

Bottas: "Çabalarımızın karşılığını alamamak üzücü"

Bottas: "Çabalarımızın karşılığını alamamak üzücü"

Formula 1
Monako GP
Kemal Şengül

Bottas: "Çabalarımızın karşılığını alamamak üzücü" Bottas: "Çabalarımızın karşılığını alamamak üzücü"

Albon: "Yağmur işleri beklediğim kadar karıştırmadı"

Albon: "Yağmur işleri beklediğim kadar karıştırmadı"

Formula 1
Monako GP
Ezel Tan

Albon: "Yağmur işleri beklediğim kadar karıştırmadı" Albon: "Yağmur işleri beklediğim kadar karıştırmadı"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Kayıt Ol