Vasseur: "Sainz'ın dikkatinin dağılmasından korkuyordum"
Frederic Vasseur başlangıçta Carlos Sainz'in yeni bir takım arayışında olmasından ötürü dikkatinin dağılmasından korktuğunu söylüyor.
Carlos Sainz, Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Carlos Sainz'in yeni takımı belli oldu; Williams, kısa bir süre önce İspanyol sürücünün 2025 sezonunda kendileriyle yarışacağını açıkladı.
Bu hem Sainz hem de Ferrari için iyi bir haber çünkü İspanyol pilot artık kariyerine odaklanmak yerine pist üstü performansına odaklanabilecek.
Fakat Frederic Vasseur, böyle bir durumda bile Sainz'ın işine odaklandığını söylüyor.
Vasseur, 2025 yılında Grove merkezli Williams'a geçecek İspanyol pilot hakkında şöyle dedi: "Dürüst olmak gerekirse, harika bir iş çıkardı."
"Sezonun ilk bölümüne bakarsanız, Cidde'yi kaçırdığı gerçeğini göz önünde bulundurursak çok iyi gidiyor."
"O çok profesyonel birisi, çok istikrarlı ve başlangıçtaki düşüncemin bir parçası da sezon sonunda ne olacağını mümkün olduğunca erken belirlemek ve onun tamamen işine odaklanmasını sağlamaktı."
"Bir noktada bir yere imza atması gerekeceğini ve bunun dikkat dağıtıcı olabileceğini biliyordum."
"Fakat Carlos'un tavrı son derece profesyonel ve bu sezon da ilk günden itibaren gayet profesyonel davrandı."
"Tıpkı geçen yıl olduğu gibiydi. Şahsen Carlos'un tavrından hiç şikayetçi değilim."
"James Vowles'a çok saygı duyuyorum ve Carlos'un takımına büyük katkı sağlayacağına eminim. Ancak şu an için Carlos bir Ferrari pilotu ve kalan 10 yarışta hepimiz hedeflerimize odaklanarak çok çalışacağız."
Carlos Sainz, Scuderia Ferrari
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
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