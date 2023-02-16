Önceki / Russell: "Daha hafif W14, düzlüklerde daha hızlı olacak" Sonraki / Ralf: "Favori Red Bull fakat Mercedes güçlü olacak"
Formula 1 Haberler

Vasseur: "Sainz'a güveniyorum, o da bana güveniyor"

Frederic Vasseur, Carlos Sainz ile arasında herhangi bir problem olmadığına dikkat çekiyor.

Ekleyen:
, Editör
Vasseur: "Sainz'a güveniyorum, o da bana güveniyor"
Haberi dinle

Frederic Vasseur daha önce Charles Leclerc ile Alfa Romeo'da beraber çalışmıştı. Vasseur şimdi Ferrari'nin başına geçti ve burada yine Monakolu pilotla çalışacak.

Bazılar bunun Carlos Sainz için kötü bir haber olduğu görüşünde fakat Vasseur, ortada herhangi bir olumsuzluk görmüyor.

Vasseur, Leclerc ile yakın ilişkisi olduğu göz önüne alındığında Carlos Sainz'a eşit olacakları konusunda bir güvence verip vermediği sorulduğunda şöyle yanıt verdi: "Böyle bir şeye gerek olmadı çünkü Carlos'a güveniyorum ve Carlos da bana güveniyor."

"Geçmişte onu Renault'ya ve ardından Sauber'e götürmek istedim fakat bunu istemedi."

"Takımda mükemmel bir atmosfer var, aramızda karşılıklı güven var. Takım ya da sürücülerimiz arasındaki atmosferle alakalı en önemli şey bu."

Leclerc'in gridde tek tur anlamında en hızlı isim olup olmadığı sorusuna da yanıt veren Vasseur, "Bu noktada diğerleriyle kıyaslama yapmaya çalışmak hata olur."

"Onu Carlos'la ya da diğer sürücülerle herhangi bir şekilde kıyaslamak istemiyorum. Elimizde Charles ve Carlos var. Onlar üzerinde çalışmalı, varsa zayıf yönleri konusunda onlara yardımcı olmalıyız."

"Onların nerede iyi performans gösterdiklerini, nerede takım arkadaşlarından daha iyisini yaptıklarını vb. şeyleri anlamalı ve birlikte daha iyi bir iş çıkarmaya çalışmalıyız."

"Sonrasında ne olacaksa olacak ama herhangi bir karşılaştırma yapmak istemiyorum." dedi.

paylaşım
yorumlar

Russell: "Daha hafif W14, düzlüklerde daha hızlı olacak"

Ralf: "Favori Red Bull fakat Mercedes güçlü olacak"
Daha fazlası
Ezel Tan
Ricciardo, Haas'tan 10 milyon dolar istemiş

Ricciardo, Haas'tan 10 milyon dolar istemiş

Formula 1

Ricciardo, Haas'tan 10 milyon dolar istemiş Ricciardo, Haas'tan 10 milyon dolar istemiş

Haas, Bahreyn test programını açıkladı

Haas, Bahreyn test programını açıkladı

Formula 1

Haas, Bahreyn test programını açıkladı Haas, Bahreyn test programını açıkladı

Ocon: "Dördüncülük hedefi kulağa basit gibi geliyor fakat öyle değil"

Ocon: "Dördüncülük hedefi kulağa basit gibi geliyor fakat öyle değil"

Formula 1

Ocon: "Dördüncülük hedefi kulağa basit gibi geliyor fakat öyle değil" Ocon: "Dördüncülük hedefi kulağa basit gibi geliyor fakat öyle değil"

Son Haberler

Bagnaia: "2023 Ducati, 2022'ye göre daha 'gergin ve agresif'"

Bagnaia: "2023 Ducati, 2022'ye göre daha 'gergin ve agresif'"

MotoGP

Bagnaia: "2023 Ducati, 2022'ye göre daha 'gergin ve agresif'" Bagnaia: "2023 Ducati, 2022'ye göre daha 'gergin ve agresif'"

ART: "F2'de henüz kimse 'gerçek' Pourchaire'i görmedi"

ART: "F2'de henüz kimse 'gerçek' Pourchaire'i görmedi"

FIA F2

ART: "F2'de henüz kimse 'gerçek' Pourchaire'i görmedi" ART: "F2'de henüz kimse 'gerçek' Pourchaire'i görmedi"

Floersch, Alpine Akademisi'ne katıldı!

Floersch, Alpine Akademisi'ne katıldı!

F3 FIA F3

Floersch, Alpine Akademisi'ne katıldı! Floersch, Alpine Akademisi'ne katıldı!

W14'deki değişiklikler, renk düzeni nedeniyle göz ardı mı edildi?

W14'deki değişiklikler, renk düzeni nedeniyle göz ardı mı edildi?

F1 Formula 1

W14'deki değişiklikler, renk düzeni nedeniyle göz ardı mı edildi? W14'deki değişiklikler, renk düzeni nedeniyle göz ardı mı edildi?

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.