Vasseur: "Sainz'a güveniyorum, o da bana güveniyor"

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Frederic Vasseur daha önce Charles Leclerc ile Alfa Romeo'da beraber çalışmıştı. Vasseur şimdi Ferrari'nin başına geçti ve burada yine Monakolu pilotla çalışacak.

Bazılar bunun Carlos Sainz için kötü bir haber olduğu görüşünde fakat Vasseur, ortada herhangi bir olumsuzluk görmüyor.

Vasseur, Leclerc ile yakın ilişkisi olduğu göz önüne alındığında Carlos Sainz'a eşit olacakları konusunda bir güvence verip vermediği sorulduğunda şöyle yanıt verdi: "Böyle bir şeye gerek olmadı çünkü Carlos'a güveniyorum ve Carlos da bana güveniyor."

"Geçmişte onu Renault'ya ve ardından Sauber'e götürmek istedim fakat bunu istemedi."

"Takımda mükemmel bir atmosfer var, aramızda karşılıklı güven var. Takım ya da sürücülerimiz arasındaki atmosferle alakalı en önemli şey bu."

Leclerc'in gridde tek tur anlamında en hızlı isim olup olmadığı sorusuna da yanıt veren Vasseur, "Bu noktada diğerleriyle kıyaslama yapmaya çalışmak hata olur."

"Onu Carlos'la ya da diğer sürücülerle herhangi bir şekilde kıyaslamak istemiyorum. Elimizde Charles ve Carlos var. Onlar üzerinde çalışmalı, varsa zayıf yönleri konusunda onlara yardımcı olmalıyız."

"Onların nerede iyi performans gösterdiklerini, nerede takım arkadaşlarından daha iyisini yaptıklarını vb. şeyleri anlamalı ve birlikte daha iyi bir iş çıkarmaya çalışmalıyız."

"Sonrasında ne olacaksa olacak ama herhangi bir karşılaştırma yapmak istemiyorum." dedi.