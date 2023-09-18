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Formula 1 / Singapur GP Haberler

Vasseur: "Sainz yarışı kontrol altında götürdü"

Ferrari takım patronu Frederic Vasseur, Carlos Sainz'ın ortaya koyduğu performanstan ve elde ettikleri zaferden memnun.

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Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 1st position, celebrates with his team in Parc Ferme

Ferrari'nin 2022'den bu yana devam eden galibiyet hasreti, Singapur GP'de son buldu ve zafer İspanyol pilot Carlos Sainz'a gitti.

İspanyol pilot, pole pozisyonundan başladığı yarışta neredeyse hiç hata yapmadı ve doğru kararlar vererek galibiyete ulaştı.

Performansı da takım patronundan övgü aldı.

Vasseur şöyle konuştu: "Takımımızın bu hafta sonu başardıklarıyla gurur duyuyorum, herkes harika bir iş çıkardı."

"İlerleme kaydettiğimizi biliyorduk ve fabrikadaki ekibimizin mükemmel çalışmaları sayesinde Singapur'da araçtan kelimenin tam anlamıyla her şeyi çıkarmayı başardık."

"Bugün sadece sıralama turlarında değil, yarışta da başarılı olabileceğimizi kanıtladık. Pistteki durumu sürekli takip eden ve özellikle son on turda Lando Norris'e DRS  fırsatı vererek George Russell'a karşı savunma yapmasını sağlayan Carlos, yarışı tamamen kontrolü altında götürdü."

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 1st position, arrives on the podium

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 1st position, arrives on the podium

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"Leclerc'e gelirsek, onunla ilgili temel plan yarışın ilk bölümünde hızlı olmasıydı. Bu yüzden yumuşak lastiklerle başladı. İlk başta her şey iyi gitti fakat sonrasında piste güvenlik aracı girdi ve pit stoptan sonra Charles pit yolundaki trafik nedeniyle zaman kaybetti."

"Eğer bu olmasaydı, muhtemelen o da podyuma çıkabilirdi." 

Vasseur, yeniden zafer elde etmelerinden memnun.

"Elbette Ferrari'nin Red Bull'un galibiyet serisine son veren takım olmasından ve çok sayıda puan kazanmaktan memnunuz. Bu sayede şampiyona ikinciliği için zorlamaya devam ediyoruz."

"Bugün durumla iyi baş ettik fakat kendimizi kaptırmamak lazım. Başarılı bir sonuç aldık ve bunun tadını çıkarmaya hakkımız var fakat önümüzdeki hafta sonu her şeyin baştan başlaması gerekecek."

"Suzuka'nın tamamen farklı bir pist olduğunu ve yeni zorluklar getireceğinizi biliyoruz ancak olumlu gidişatı devam ettirmek için elimizden geleni yapacağız." 

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