Vasseur: "Sainz, Williams'da kendini evinde gibi hissedecek"

Ferrari takım patronu Frederic Vasseur, Williams'ın büyük bir tarihe ve mirasa sahip olduğunu belirterek Sainz'ın orada kendini evinde hissedeceğinden emin olduğunu söyledi.



Vasseur, Williams takım patronu James Vowles'a büyük saygı duyduğunu da belirtti ve Sainz'ın takıma değerli bir katkıda bulunacağından emin olduğunu ifade etti.

"Carlos'un gelecek sezondan itibaren Williams Racing'e katılacağını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum."



"Büyük bir tarih ve mirasa sahip, vizyon sahibi bir adam tarafından kurulan bir takım, bu yüzden Carlos'un orada kendini evinde hissedeceğinden eminim."



"James'e büyük saygı duyuyorum ve Carlos'un takıma değerli bir katkı yapacağından eminim."

"Şu an için Carlos hala bir Ferrari pilotu ve kalan on yarış boyunca hepimiz çok çalışarak, hedeflerimize odaklanarak, şampiyonanın son turuna kadar her puan için birlikte mücadele ederek sezonu tamamlayacağız."