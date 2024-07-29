Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 Belçika GP

Vasseur: "Sainz, Williams'da kendini evinde gibi hissedecek"

Fred Vasseur, Carlos Sainz'ın 2025'ten itibaren Williams'da mücadele etme kararı hakkında açıklamalarda bulundu.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ferrari takım patronu Frederic Vasseur, Williams'ın büyük bir tarihe ve mirasa sahip olduğunu belirterek Sainz'ın orada kendini evinde hissedeceğinden emin olduğunu söyledi.

Vasseur, Williams takım patronu James Vowles'a büyük saygı duyduğunu da belirtti ve Sainz'ın takıma değerli bir katkıda bulunacağından emin olduğunu ifade etti.

"Carlos'un gelecek sezondan itibaren Williams Racing'e katılacağını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum."

"Büyük bir tarih ve mirasa sahip, vizyon sahibi bir adam tarafından kurulan bir takım, bu yüzden Carlos'un orada kendini evinde hissedeceğinden eminim."

"James'e büyük saygı duyuyorum ve Carlos'un takıma değerli bir katkı yapacağından eminim."

"Şu an için Carlos hala bir Ferrari pilotu ve kalan on yarış boyunca hepimiz çok çalışarak, hedeflerimize odaklanarak, şampiyonanın son turuna kadar her puan için birlikte mücadele ederek sezonu tamamlayacağız."

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Brown: "Alonso, en özel yeteneğe sahip"

Öne Çıkan Yorumlar

Enes Erdemirel
Daha fazlası
Enes Erdemirel
Son Dakika: Sergio Perez, Red Bull'daki koltuğunu korudu!

Son Dakika: Sergio Perez, Red Bull'daki koltuğunu korudu!

Formula 1
Belçika GP
Son Dakika: Sergio Perez, Red Bull'daki koltuğunu korudu!
Brown: "Alonso, en özel yeteneğe sahip"

Brown: "Alonso, en özel yeteneğe sahip"

Formula 1
Belçika GP
Brown: "Alonso, en özel yeteneğe sahip"
Resmi: Williams, Carlos Sainz ile anlaşma sağladı!

Resmi: Williams, Carlos Sainz ile anlaşma sağladı!

Formula 1
Belçika GP
Resmi: Williams, Carlos Sainz ile anlaşma sağladı!
Carlos Sainz Jr.
Daha fazlası
Carlos Sainz Jr.
Williams'ın, Sainz ile anlaşabileceğine dair umutları artıyor

Williams'ın, Sainz ile anlaşabileceğine dair umutları artıyor

Formula 1
Belçika GP
Williams'ın, Sainz ile anlaşabileceğine dair umutları artıyor
Yarış temposu analizi: 2024 Belçika GP'nin favorisi kim?

Yarış temposu analizi: 2024 Belçika GP'nin favorisi kim?

Formula 1
Belçika GP
Yarış temposu analizi: 2024 Belçika GP'nin favorisi kim?
Ferrari, Spa'ya hem yeni hem de eski tabanı getirdi

Ferrari, Spa'ya hem yeni hem de eski tabanı getirdi

Formula 1
Belçika GP
Ferrari, Spa'ya hem yeni hem de eski tabanı getirdi
Ferrari
Daha fazlası
Ferrari
Vasseur: "Performans açısından bir şeyler getirmek için çok çabalıyoruz ve bunu en kısa sürede yapacağız"

Vasseur: "Performans açısından bir şeyler getirmek için çok çabalıyoruz ve bunu en kısa sürede yapacağız"

Formula 1
Belçika GP
Vasseur: "Performans açısından bir şeyler getirmek için çok çabalıyoruz ve bunu en kısa sürede yapacağız"
Leclerc: "Ferrari için anlaşılması güç bir gündü"

Leclerc: "Ferrari için anlaşılması güç bir gündü"

Formula 1
Belçika GP
Leclerc: "Ferrari için anlaşılması güç bir gündü"
Vasseur: "Takım telsizini yayına vermemek Formula 1 adına iyi olmaz"

Vasseur: "Takım telsizini yayına vermemek Formula 1 adına iyi olmaz"

Formula 1
Belçika GP
Vasseur: "Takım telsizini yayına vermemek Formula 1 adına iyi olmaz"

Son Haberler

Ralf: "Red Bull, Newey'in yerini dolduramıyor"

Ralf: "Red Bull, Newey'in yerini dolduramıyor"

F1 Formula 1
Belçika GP
Ralf: "Red Bull, Newey'in yerini dolduramıyor"
Son Dakika: Sergio Perez, Red Bull'daki koltuğunu korudu!

Son Dakika: Sergio Perez, Red Bull'daki koltuğunu korudu!

F1 Formula 1
Belçika GP
Son Dakika: Sergio Perez, Red Bull'daki koltuğunu korudu!
Gasly: "Takım olarak çok fazla hata yapıyoruz"

Gasly: "Takım olarak çok fazla hata yapıyoruz"

F1 Formula 1
Belçika GP
Gasly: "Takım olarak çok fazla hata yapıyoruz"
Russell'ın Spa'da diskalifiye olmasının sebebi aşınmış lastikleri miydi?

Russell'ın Spa'da diskalifiye olmasının sebebi aşınmış lastikleri miydi?

F1 Formula 1
Belçika GP
Russell'ın Spa'da diskalifiye olmasının sebebi aşınmış lastikleri miydi?

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye