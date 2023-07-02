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Formula 1 / Avusturya GP Röportaj

Vasseur: "Sainz iyi performans gösterdi, Leclerc sayfayı çevirmeli"

Frederic Vasseur, Carlos Sainz'ın Avusturya sprint yarışındaki performansını överken, Charles Leclerc için iyi bir gün olmadığını ancak pazar günkü yarışa odaklanması gerektiğini belirtti.

Gianluca D'Alessandro
Ekleyen:
Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari

Bardak yarı dolu mu yoksa yarı boş mu? Ferrari'nin cumartesi günü, garajın iki tarafının farklı performanslar göstermesi nedeniyle karmaşık geçti. Carlos Sainz, üçüncü olarak iyi bir sonuç elde etti ve Sergio Perez'den çok da uzakta değildi. Charles Leclerc ise sıralama turlarında yaşadığı sorunlar ve Oscar Piastri'yi engellediği için aldığı ceza nedeniyle geride kaldı.

Yarışın ardından konuşan Fred Vasseur, Sainz'ınortaya koyduğu performanstan övgüyle bahsetti.

Vasseur, "Çok sağlam bir Cumartesi günü geçirdi."

"Bu sabah teknik birkaç sorun yaşadık fakat her şeyi çok hızlı bir şekilde bir araya getirdi ve büyük riskler almadan sonuca ulaştı."

"Yarış oldukça düzgündü, iyi puanlar aldı."

Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Charles ise zor bir gün geçirdi. Bu koşullarda çok zorlandı. Birilerini geçmeye çalıştığında arkadan gelenlere geçildi."

"Şimdi önemli olan bugünden ders çıkarmak ve yarına odaklanmak. Yarın yağmur olmayacak ve Cuma günü gösterdiğimiz tempoyu bulmak için çaba gösterip, iyi bir sonuç almaya çalışacağız."

"Yarış herkes için zor olacak çünkü orta lastiklerde uzun bir stint yapmadık, bu açıdan herkes için zor olacak. Yine de ikinci ve üçüncü pozisyondan başlamak, puan kazanmak adına iyi bir fırsat olacak."

Vasseur son olarak Max Verstappen'i övdü.

"Gerçekten her koşulda, kuru, ıslak, yarı ıslak, dolu depo, boş depo fark etmiyor, o her zaman mücadelenin içerisinde. Bu tür koşullarda onu yenmek gerçekten zor."

"Ancak biz kendimize odaklanıyoruz, son haftalarda ileriye gittik ve Carlos bugün podyumda yer aldı, yarın ikinci ve üçüncü sıradan başlıyoruz. Bunu düşünerek hareket edeceğiz."

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Lando Norris, McLaren MCL60, George Russell, Mercedes F1 W14

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Lando Norris, McLaren MCL60, George Russell, Mercedes F1 W14

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

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