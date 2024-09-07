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Formula 1 İtalya GP

Vasseur: "Sainz ile yeniden çalışmak isterim"

Frederic Vasseur, Carlos Sainz ile gelecekte yeniden çalışabileceğini ve İspanyol pilotun Ferrari'ye önemli katkılarda bulunduğunu söyledi.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
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Ferrari'nin 2025 sezonu için Lewis Hamilton'ı tercih etmesinin ardından Carlos Sainz'in takımdan ayrılcağı duyurulmuştu.

Ferrari takım patronu Frederic Vasseur, gelecekte Sainz ile yeniden çalışma fırsatını değerlendirip değerlendirmeyeceği sorulduğunda ise buna 'kesinlikle' açık olduğunu ifade etti.

"Dürüst olmak gerekirse, Carlos'un Ferrari için yaptıklarına büyük saygım var."

"Bu kararı almak kolay olmadı. Ancak yine de o çok iyi bir iş çıkarıyor ve profesyonelliğine devam ediyor."

"Geçen yıl takım için yaptıklarını net bir şekilde görebiliyorum. Özellikle yaz arasındaki zorlu toparlanma sürecinde önemli rol oynadı. Carlos'a sahip olmaktan büyük mutluluk duydum ve kendisiyle her zaman iyi bir ilişkim olacak."

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