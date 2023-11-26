Vasseur: "Russell'ı yavaşlatabilirdik fakat yapmadık"

Ferrari ve Mercedes'in ikincilik için savaştığı Abu Dabi yarışının sonlarına doğru Charles Leclerc, George Russell'ı yavaşlatmayı düşündü.

Buradaki fikir, cezası olan Sergio Perez'le Russell'ın arasına beş saniye koymaktı. Bu sayede Russell üçüncülüğü kaybedecekti ve Ferrari de şampiyona ikinciliği için gerekli puanları alacaktı.

Sonunda Leclerc ikinciliği Perez'e verdi ancak Russell'ı beş saniye geride kalacak kadar yavaşlatmadı.

Yarış sonundaki taktikleriyle ilgili konuşan Ferrari patronu Frederic Vasseur, "Bu fikir Leclerc'e aitti."

"Russell'ı yavaşlatma konusunda biraz daha agresif olabilir ve onu iyice yavaşlatmayı seçebilirdik."

"Sonunda yapmadık ve takım için yarışı olumlu şekilde bitirmenin önemli olduğunu düşünüyorum."

"Charles'ın yarışı ikinci bitirmesi ve bunu bu şekilde yapması bence gelecek yıl için iyi bir ilk adım. Bu iyi bir seçimdi." dedi.

Vasseur, Carlos Sainz'ın ise tempo eksikliği yaşadığını belirtti.

"Carlos'un hızıyla ilgili bazı sorunları vardı."

"Sert lastik takmak zorunda kaldık ve biraz puan almak için tek şans kırmızı bayrak ya da güvenlik aracı ummaktı."

"Garajın bu kısmı için üzüntü verici bir gün."