Vasseur: "Russell'ı yavaşlatabilirdik fakat yapmadık"
Ferrari takım patronu Frederic Vasseur, ikinciliği almak için George Russell'ı yavaşlatabileceklerini fakat bunu yapmamayı tercih ettiklerini belirtti.
Ferrari ve Mercedes'in ikincilik için savaştığı Abu Dabi yarışının sonlarına doğru Charles Leclerc, George Russell'ı yavaşlatmayı düşündü.
Buradaki fikir, cezası olan Sergio Perez'le Russell'ın arasına beş saniye koymaktı. Bu sayede Russell üçüncülüğü kaybedecekti ve Ferrari de şampiyona ikinciliği için gerekli puanları alacaktı.
Sonunda Leclerc ikinciliği Perez'e verdi ancak Russell'ı beş saniye geride kalacak kadar yavaşlatmadı.
Yarış sonundaki taktikleriyle ilgili konuşan Ferrari patronu Frederic Vasseur, "Bu fikir Leclerc'e aitti."
"Russell'ı yavaşlatma konusunda biraz daha agresif olabilir ve onu iyice yavaşlatmayı seçebilirdik."
"Sonunda yapmadık ve takım için yarışı olumlu şekilde bitirmenin önemli olduğunu düşünüyorum."
"Charles'ın yarışı ikinci bitirmesi ve bunu bu şekilde yapması bence gelecek yıl için iyi bir ilk adım. Bu iyi bir seçimdi." dedi.
Vasseur, Carlos Sainz'ın ise tempo eksikliği yaşadığını belirtti.
"Carlos'un hızıyla ilgili bazı sorunları vardı."
"Sert lastik takmak zorunda kaldık ve biraz puan almak için tek şans kırmızı bayrak ya da güvenlik aracı ummaktı."
"Garajın bu kısmı için üzüntü verici bir gün."
Fotoğraf: Erik Junius
Frederic Vasseur, Takım Müdürü ve Genel Müdür, Scuderia Ferrari,Carlos Sainz, Ferrari
Son Haberler
Williams, 2024 pilot kadrosunu yanlışlıkla doğruladı
Williams, 2024 pilot kadrosunu yanlışlıkla doğruladı Williams, 2024 pilot kadrosunu yanlışlıkla doğruladı
Marquez: "Tüm hafta sonu boyunca şampiyonluk savaşı veriyor gibi sürdüm"
Marquez: "Tüm hafta sonu boyunca şampiyonluk savaşı veriyor gibi sürdüm" Marquez: "Tüm hafta sonu boyunca şampiyonluk savaşı veriyor gibi sürdüm"
Hamilton - Red Bull iddialarının perde arkasında yaşananlar neler?
Hamilton - Red Bull iddialarının perde arkasında yaşananlar neler? Hamilton - Red Bull iddialarının perde arkasında yaşananlar neler?
Mercedes, W15’te her bileşeni değiştirecek
Mercedes, W15’te her bileşeni değiştirecek Mercedes, W15’te her bileşeni değiştirecek
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar