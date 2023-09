Vasseur: "Red Bull'un elinde sihirli değnek yok, Max üstün bir iş başarıyor"

Vasseur, son iki senedir F1'de çıtayı belirleyen Red Bull'un yakalanabileceğine dair iyimserliğini dile getirerek, bir "sihirli mermi" bulmak yerine "performansın her bir sütununda" marjinal kazanımların anahtar olacağını söyledi.

Red Bull 2023 sezonunu şu ana kadar domine etti ve Bahreyn'den Hollanda'ya kadar yapılan 13 yarışın tamamını Max Verstappen ve Sergio Perez ile kazanarak hem sürücüler hem de takımlar şampiyonasında rahat avantajlar elde etti.

Red Bull'un en yakın rakibi olan Mercedes şu anda 285 puan geride yer alıyor. Aston Martin ve Ferrari ise Mercedes'in de arkasında. Red Bull arkasındaki tüm takımlar, inişli çıkışlı bir sezon geçiriyor.

Bu yılki şampiyonlukların artık ulaşılamaz olduğu ve Ferrari için yılın başarılı bir ikinci yarısını neyin temsil edeceği sorusu üzerine Vasseur, "Rakamlara bakacak olursanız, takımlar ve pilotlar şampiyonasında şampiyon olabileceğimizi hayal etmek oldukça zor."

"Ancak aynı düşünce yapısını korumamız, her bir hafta sonunda en iyisini elde etmeye çalışmamız, şampiyonaya odaklanmamamız gerekiyor. Paketi geliştirmeliyiz, ayrıca pistte yaptıklarımızı da geliştirmeliyiz, sahip olduğumuz paketten en iyisini elde etmeye çalışmalıyız - odaklanmamız gereken yer burası."

"Şunu ya da bunu yapmamız gerektiğini söyleyerek bir hedef belirlemek istemiyorum. Gelişim için alanımız olduğu sürece, %100 buna odaklanmalıyız. Her bir konuda ve performansın her bir ayağında ileriye doğru bir adım atmamız gerektiği açık." dedi.

Red Bull'un nerede fark yarattığını düşündüğü sorulduğunda Vasseur şunları ekledi: "Diğerlerinden çok daha iyi oldukları bir alan olduğundan emin değilim. Bence performans gösterdikleri her yerde, performansın her bir ayağında, sürücüler, motor şasisi, aero, süspansiyon, strateji..."

"Bence 'Tamam, bu alanda bizden çok daha iyiler, hadi bu konuda tam gaz devam edelim' demek hata olur. Her alanda sahip olduklarımızdan en iyisini elde etmeye çalışmalı ve her yerde küçük bir adım atmalıyız."

Ferrari, Leclerc ve Sainz'in direksiyon başında zorlu bir hafta sonu geçirdiği Hollanda Grand Prix'sinde Vasseur'ün her alanda gelişme isteğini yerine getirmeye çalışırken 2024 sezonu için "yepyeni" bir otomobil üzerinde çalıştıklarını doğruladı.

Tüm bunları göz önünde bulunduran Vasseur, Ferrari'nin kazanma yollarına geri dönmek ve 2008 sezonuna kadar uzanan bir şampiyonluk hasretini sona erdirmek için "takım ruhuna, tutkuya, bütçeye ve olanaklara" sahip olduğuna olan inancının altını çizdi.

Fransız patron, "Kazanamadığınız zaman bu, takımda bir şeylerin eksik olduğu anlamına gelmez. Kazanıyor olsanız bile, bu özel bir şeye sahip olduğunuz anlamına gelmez - bu konuda gerçekten ikna olmuş durumdayım."

"Bu Red Bull'un sihirli bir değneği var demek değil. Muhtemelen Max bugün harika bir iş çıkarıyor ama bu aynı zamanda onların baskın olmasından ve Max'i iyi bir iş çıkarması için çok iyi bir konuma getirmelerinden kaynaklanıyor."

"Sadece birkaç şeyi değiştirmemiz gerektiğinden emin değilim. Her yerde, her alanda, her departmanda gelişmek zorundayız. Eğer 0.2 ya da 0.3'lük bir kayıp varsa telafi edebilirsiniz ancak bunun başka bir şeyden ziyade tur başına kaybın 0.2 ya da 0.3 sn'nin 10 katı kadar olduğuna çok daha ikna oldum." dedi.