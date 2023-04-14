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Vasseur: "Red Bull'un DRS avantajını anlamamız şart"

Ferrari takım patronu Fred Vasseur, Red Bull'un DRS ile kazandığı büyük hız avantajına dikkat çekti.

Filip Cleeren
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Yardımcı Editör:
Adam Cooper
Vasseur: "Red Bull'un DRS avantajını anlamamız şart"
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Red Bull'un düzlük ve DRS avantajı, Suudi Arabistan GP'sinde Max Verstappen'in rahatça 13 sıra yükselmesiyle ve Avustralya GP'sinde Lewis Hamilton'ı geçerken rakibinden 20 km/s hızlı olmasıyla iyice pekişmiş vaziyette.

Melbourne'daki mücadeleye geriden başlayan, dolayısıyla DRS'den bolca yararlanan Sergio Perez ise 341 km/s gibi bir hıza ulaşmayı başardı. 

Bu avantaja dikkat çeken Vasseur, DRS etkinleştirildiğinde arka kanat tasarımından bu kadar büyük bir sürtünme azaltımı elde etmek için Red Bull'un ne yaptığını anlamaları gerektiğini söylüyor.

Vasseur, "Çok büyük bir DRS avantajları var, diğer herkesten daha büyük. Böyle bir şeyi nasıl yapabildiklerini anlamak zorundayız."

"Farklı bir şey yapıyorlar ve kesinlikle daha iyi bir şey yapıyorlar."

"Ancak geçen yıl farkın muhtemelen daha büyük olduğunu ve bu farkın bir kısmını kapattığımızı düşünüyorum. Yine de bu alanda hala gelişmemiz gerekiyor."

"Sorun şu ki, farkı biraz daha kapatabilmeyi bekliyorduk, dolayısıyla halen bu alanda geliştirmemiz gereken noktalar mevcut. Üzerinde çalışıyoruz." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Sıralama turlarında Carlos Sainz ve Charles Leclerc hız ölçüm noktasındaki verilerin ancak orta sıralarında yer alabildiler. 

Pole pozisyonuna ulaşan Verstappen 328.8 km/s ile sıralama hızı listesinde 326.7km/s ile Perez'in önünde ilk sırada yer aldı. Williams'ın düşük sürtünme tasarımının da yardımı Alex Albon'u üçüncü, Logan Sargeant'ı ise sadece 3 km/s geride dördüncü sıraya taşıdı.

Listenin en altında ise Alfa Romeo pilotları yer almakta.

Birçok takım, Red Bull'un yüksek hız avantajı sayesinde 2 km uzunluğunda bir düzlüğe sahip olan Azerbaycan GP'sinde dominant bir performans sergilemesini bekliyor.

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