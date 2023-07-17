Vasseur: "Red Bull'un ardında kazanmayı bekleyen 'dörtlü bir grup' var"
Ferrari patronu Frederic Vasseur, artık Red Bull'un hemen arkasında McLaren'ın da içerisinde bulunduğu dört takımlı bir grup olduğunu söylüyor.
McLaren, kısa süre önce yaptığı önemli güncellemeler sayesinde, Silverstone'da podyum için mücadele edebileceğini gösterdi.
Ferrari patronu Frederic Vasseur, McLaren'ın halihazırda Red Bull'un arkasındaki yakın gruba dahil olduğuna inanıyor.
Bu grup içerisinde McLaren dışında Ferrari, Mercedes ve Aston Martin yer alıyor. Fakat geride kalan yarışların hiçbirisinde Red Bull'u mağlup etmeyi başaramadılar.
Konu hakkında konuşan Ferrari patronu Vasseur, "Avusturya Grand Prix'sini ikinci bitirdiğinizde, elbette yarışlar kazanma beklentisi içine giriyorsunuz."
"Bence grubumuzda hepimiz kazanmak için mücadele ediyoruz. Grubumuz derken McLaren, Aston Martin, Mercedes [ve] bizden bahsediyorum."
"Hepimizin hedefi bir yarış kazanmak ama ilk hedefimiz bu grubun birincisi olmak.
"Şu anda burada çok sıkı bir mücadele var. İkinci ile dokuzuncu sıra arasında o kadar az fark var ki, bazı seanslarda dört ila altı araç arasında 0.1 ya da 0.2 saniye görüyoruz."
"Eğer pist düzeni aracınıza uyuyorsa veya hafta sonu için iyi bir ayar bulduysanız, teknik anlamda sorunsuz bir hafta sonu geçiriyorsanız, 0.1 saniye buluyorsunuz ve bu da tüm hafta sonu konum anlamında iyi bir noktada olmanıza yardım ediyor." dedi.
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