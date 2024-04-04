Vasseur: "Red Bull'u yenmek için mükemmel olmalıyız"

Red Bull son iki sezondur Japonya Grand Prix'sini domine ediyor ve Max Verstappen, Michael Schumacher'in elde ettiği Suzuka'da elde ettiği üst üste üç kez zafere ulaşma şansına sahip.

Ancak Ferrari, Carlos Sainz'ın apandisit ameliyatından sadece 16 gün sonra elde ettiği özel zaferinin ardından kendine güveniyor.

Vasseur, "Japonya'ya Avustralya'da elde ettiğimiz ilk iki sıradan güç alarak gidiyoruz."

"Bu kazanma duygusu, mümkün olan en kısa sürede bunu tekrar yaşamak için daha da sıkı çalışmamıza neden oluyor."

"Suzuka araçlar ve pilotlar için oldukça zorlu bir test sunuyor, bu yüzden bu kadar popüler."

"Rekabetçi bir pakete sahip olduğumuza inanıyoruz, ancak rakiplerimizi yenmek için mükemmel bir iş çıkarmamız gerektiğini biliyoruz." dedi.

Bu hafta sonu Japonya'da yapılacak yarış, F1'in sonbahar dışında Asya ülkesinde ilk kez yarışacak olması nedeniyle bir öngörülemezlik faktörünü de beraberinde getiriyor.

Vasseur, "Suzuka'da ilkbaharın başlarında ilk kez yarıştığımız için, hava durumu beklenmedik bir rol oynayabilir."

"Ancak fabrikada bu olasılığa karşı hazırlandık ve ön sıralarda yer almaya kararlıyız." şeklinde konuştu.