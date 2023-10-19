Vasseur: “Red Bull’u kopyalamak mantıksız”
Diğer takımlar Red Bull tasarımını yakından takip ederken, Ferrari’nin takım patronu Fred Vasseur, Formula 1’in dominant gücünü kopyalamayı mantıksız buluyor.
2022'de başlayan zemin etkisinin döneminin ilk safhasında Ferrari, Red Bull’a kafa tutuyordu. Fakat çok geçmeden Red Bull, üstünlüğü eline aldı ve yenilmez takım olmayı başardı.
Red Bull, bu yıl gerçekleştirilen 17 Grand Prix’nin 16'sında galibiyete ulaşırken sadece Singapur'da gülen taraf Ferrari oldu.
Ferrari’nin müşteri takımı Haas da Amerika GP itibariyle, Red Bull konseptine geçiş yaptı çünkü Aston Martin ve McLaren'ın bunu yaparak büyük bir adım attığını gördüler.
Fakat geride kalan süreçte temelde kendi yolunu izleyen Ferrari'nin başında yer alan Frederic Vasseur, Red Bull tasarımını kopyalamanı herhangi bir takıma fayda sağlayacağını düşünmüyor.
Sky F1 yorumcusu Nico Rosberg’in, Ferrari'nin 2024 sezonunda Red Bull konseptini kopyalayıp kopyalamayacağı sorusuna Vasseur şöyle yanıt verdi: “Hayır, kopyalamanın mantıklı olduğunu düşünmüyorum.”
“Çünkü Red Bull’dan bir parça alıp onu Ferrari’ye ya da Mercedes’e koyamazsınız. Bu çalışmaz.”
“Ancak biz farklı yöntemleri araştırıyoruz ve gelecek sene çok daha iyi bir yerde olacağımızı umut ediyoruz.”
F1 2023 sezonunda beklentileri karşılayamayan Ferrari, Takımlar Şampiyonası’nda ikincilik için Mercedes ile mücadele ediyor.
Rosberg aynı zamanda bu röportajda geçmişte Ferrari'ye katılmayı görüştüğünü fakat bunun gerçekleşmediğini de belirtti.
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari
Ferrari’ye gitmeyi hayal edip etmediği sorulduğunda Rosberg, “Bunun küçük bir ihtimal olarak belirdiği birkaç zaman dilimi oldu.”
“Sadece seçenekleri değerlendirmek için Maranello ile birkaç görüşme yapmıştım.”
“Fakat asıl şey şu ki Mercedes benim ailemdi ve en hızlı araca sahipti. Bu yüzden diğer taraf için zorlamak benim için gerçekten anlamsızdı."
"Yani, Mercedes’te bu yüzden oldukça mutluydum ve bu doğru karardı.” dedi.
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