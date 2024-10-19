Vasseur: "Red Bull yükseklik ayarlama sistemini kullandıysa bu açıkça hile olur"
Ferrari takım patronu Frederic Vasseur, Red Bull'un F1 aracında kullandığı sistemle ilgili görüşlerini açıkladı.
Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Frederic Vasseur, Red Bull'un parc ferme hilesinin ortaya çıkmasının ardından FIA'ya “güven” duyduğunu ancak bunun kullanılması halinde “açıkça hile” olacağında ısrar etti.
Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'si öncesinde Red Bull, RB20 aracında sıralama turları ve yarış arasındaki parc ferme koşullarında sürüş yüksekliğini ayarlamak için kullanılabilecek bir cihaz olduğunu kabul etti. Bu teknik düzenlemelerin ciddi bir ihlali anlamına geliyor.
Red Bull'un kullanılmadığı ve araç tamamen hazır olduğunda erişilemeyeceği konusunda ısrar ettiği parça, Austin'deki antrenmanların ardından FIA kontrollerine tabi tutuldu ve FIA tarafından incelendikten sonra parçalara mühürler takıldı.
McLaren CEO'su Zak Brown, Red Bull'un daha fazla soruya yanıt vermesi gerektiğini söylerken, Ferrari takım patronu Vasseur FIA'ya olan güvenini dile getirdi, ancak Red Bull'un bu cihazı kullandığının tespit edilmesi durumunda bunun "hile" olacağını belirtti.
Vasseur, Sky Sports F1'e verdiği demeçte, “Bu konuda FIA'ya güvenmek zorundayız.”
“Söylentiler hakkında yorum yapmak istemiyorum ve ne olduğunu bilmiyorum çünkü takımda değilim, bu yüzden kullanıp kullanmadıklarını bilmiyorum.”
“Ama eğer kullanıyorlarsa, bu açıkça hiledir, gri bir alan değildir.”
“Sezon başından beri tonlarca gri alanımız oldu ama eğer durum buysa, bu hiç de gri bir alan olmaz.”
“Ama FIA'ya güvenmek zorundayız.” dedi.
Red Bull Racing RB20 front bib detail
Fotoğraf: Giorgio Piola
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