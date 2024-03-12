Vasseur: "Red Bull ile mücadele edemeyecek kadar geride değiliz"

İtalyan ekip bu sezon Red Bull'un en büyük rakibi olacak gibi görünüyor. Ancak Max Verstappen'in ilk iki yarışta pole pozisyonu ve yarış galibiyeti almasını engelleyemediler.

Dünya şampiyonu takımla tekerlek tekerleğe yarışmayı düşünmeden önce oldukça büyük bir performans parçasının kilidini açması gerektiği açık olsa da, Ferrari bu hedefe ulaşmanın imkansız olmadığını düşünüyor.

Aslında, takım patronu Fred Vasseur, takımın geçen yıldan tamamen farklı bir senaryoyla karşı karşıya olduğunu ve en iyi takımla arasındaki farkın, yapılan herhangi bir güncellemenin durumu değiştirmede "yararsız" olacağı anlamına geldiğini düşünüyor.

İlk iki yarışın ardından Ferrari ve Red Bull arasındaki durumu değerlendiren Vasseur, "Kötümser olmak istemiyorum. Çünkü iyi bir hafta sonuydu ve iyimser olmalıyız ve bu anların tadını çıkarmalıyız, ancak Red Bull'un hâlâ önde olduğu açık."

"Sıralamada bizden belki 0.2/0.3 saniye öndeler, yarışta ise biraz daha fazla. Ancak bunu tahmin etmek zor çünkü maksimumda zorlayıp zorlamadıklarını bilmiyoruz."

"Ancak bu mesafede bir adım atarsanız, onlara biraz baskı yapabileceğinizi biliyorsunuz."

"Bir saniye geride olduğumuzda bu işe yaramazdı ama şimdi iyi bir başlangıçla orada olabiliriz ve onlarla savaşabiliriz. Bence Cidde'de onlar için geçiş yapmak kolaydı. Çünkü daha iyi bir maksimum sürate sahiplerdi. Ama bazı durumlarda başka fırsatlarımız da olacak." dedi.

Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Ferrari'nin SF-24'ün performansını geliştirmek için bir güncelleme planı var. Vasseur, araçla ilgili sorunları ele almak yerine takımın üzerine inşa edeceği sağlam bir temele sahip olmasının kendisini son derece cesaretlendirdiğini söylüyor.

Vasseur, "Şampiyonaya hiç odaklanmış değilim. Ama sanırım toplamda 45 [gerçek puan 49] puan gibi bir şey elde ettik ve geçen yıl üç yarıştan sonra 25 [gerçek puan 26] puanımız vardı. İyi bir başlangıç yapmak önemli."

"Ayrıca, bence aracın sürüşünün kolay olması, kolay demek istemiyorum ve her halükarda bunun performansla bir ilgisi yok. Ama bence bugün aracın sürüşü bir yıl öncesine göre daha kolay."

"Bu gelişim için iyi bir temel. Pilotlarımız aracı çok daha kolay okunuyor, bu nedenle hangi alanları geliştirmemiz gerektiğini anlamak çok daha kolay ve bu durumda genel resim için bizim için ileriye doğru bir adım." dedi.

Ferrari, 12 ay önce kendisini geride bırakan lastik aşınma sorunlarını ele almış görünüyor ve şimdi araca daha fazla performans getirmek için daha doğrudan bir çaba içinde olduğunu düşünüyor.

Vasseur, "Performans her yerden geliyor ve bu hiçbir zaman araçta 0.5 saniyelik fazladan bir güce sahip olmanız gerekmiyor."

"Eğer arayı kapatmak istiyorsak, her alanda gelişmek zorundayız. Geçen yılki yaklaşımımız buydu ve sonunda karşılığını aldık. İyi bir adım attık ama her alanda zorlamaya devam etmeliyiz."

"Elbette aero çok önemli. Geliştirme çalışmalarımız var ama eminim herkesin vardır. En önemli şey araç üzerinde kullanabileceğiniz geliştirmeler yapmak ve bence geçen yıl bu konuda iyi iş çıkardık." dedi.