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Formula 1 Miami GP

Vasseur: "Red Bull hâlâ önde fakat son adımı atarsak, iki şampiyonada birden zirveyi zorlayabiliriz"

Ferrari takım patronu Frederic Vasseur, son adımı attıkları takdirde her iki şampiyonada birden zirveyi zorlamaya başlayabilecekleri görüşünde.

Ezel Tan
Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Miami'de Charles Leclerc bu sezon üçüncü kez podyuma çıkarken, takım arkadaşı Carlos Sainz ilk beşi tamamladı.

Leclerc şampiyonada 3. sırada yer alıyor fakat Lando Norris dünkü zaferi sayesinde Sainz ile puanlarını eşitledi  ve artık her ikisinin de  83 puanı var.

Tüm bunlar Red Bull'un artık tehlikede olduğunu gözler önüne seriyor fakat Ferrari patronu Frederic Vasseur'e göre durum böyle değil.

Vasseur, “Açık konuşmak gerekirse, Red Bull'un hâlâ en önde olduğunu düşünüyorum."

"Güvenlik aracı hikayesi olmasaydı muhtemelen Max Verstappen Miami'de de kazanabilirdi."

"Bu yüzden hafta sonuna dair herhangi bir sonuç çıkarmamayı tercih ediyorum."

"Cumartesi günü pole pozisyonunu Max kazandığına göre, bu Red Bull'un hâlâ biraz da olsa avantaja sahip olduğu anlamına geliyor.

"Ancak gördüğümüz üzere, iyi bir iş çıkardığımızda ve her şeyi bir araya geldiğinde iyi bir performans sergiliyoruz. Sonuç olarak Red Bull üzerinde daha fazla baskı oluşturuyoruz. Bunu hesaba katmak zorundalar ve giderek daha agresif stratejiler kullanıyorlar."

"Artık konfor alanlarında değiller. Geçen yıl avantajları o kadar büyüktü ki neredeyse şartların nasıl geliştiğini umursamıyorlardı."

"Genellikle ilk birkaç turdan sonra farkı açıp gidiyorlardı ancak şimdi tablonun değiştiğini düşünüyorum. Bu bize yarışlarda yeni fırsatlar sunuyor ve eğer ileriye doğru küçük bir adım daha atabilirsek, her iki şampiyonada da liderleri gerçekten zorlayabiliriz." dedi.

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, 3rd position, arrives on the podium

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, 3rd position, arrives on the podium

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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