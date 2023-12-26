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Vasseur, Red Bull - AlphaTauri ilişkisinin ne yönde gelişeceğini merak ediyor

Ferrari patronu Frederic Vasseur, Red Bull ile AlphaTauri arasındaki işbirliğinin ne yönde gelişeceğine bakacaklarını söyledi.

Editör Ezel Tan
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Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari, with Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

AlphaTauri önümüzdeki yıl statü değiştirecek ve Red Bull'un "kardeş takımı" olmaktan çıkarak, bir müşteri takımı olacak.

İtalyan ekip, Red Bull'dan pek çok parça alacak ve bunları yıl boyunca kullanacak. Bundan hem Red Bull hem de AlphaTauri faydalanacağı için rakip takımların bazı endişeleri var.

Bu konu geçtiğimiz haftalarda Ferrari takım patronu Frederic Vasseur'e soruldu.

Vasseur, bu sorundan endişe duyduğunu fakat FIA'nın durumu kontrol altına alabileceğini söyledi.

Vasseur, "Red Bull ve AlphaTauri arasındaki ilişkinin nasıl ilerleyeceğini görmemiz gerekecek."

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari, look at a phone ahead of the team representatives press conference

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari, look at a phone ahead of the team representatives press conference

"Bence iki takımın sahibinin aynı olması garip bir durum."

"Ancak FIA şu ana kadar bu durumun üstesinden gelmeyi başardı ve bence gelecekte de gelecektir." dedi.

Vasseur, Red Bull'un yeni sezonda 2023'teki kadar üstün olmayacağının da altını çiziyor.

"Kurallardaki istikrar  göz önüne alındığında, sonuçların yakınlığı artacak."

"Sezon boyunca Red Bull'un avantajı azaldı. Eğer sezon boyunca güç dengesi son iki ya da üç yarıştaki gibi olsaydı, 21 Grand Prix kazanmaları pek mümkün olmazdı."

"Yine de Red Bull hakkında düşünmek istemiyorum, endişelenmemiz gereken yeterince şey var."

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