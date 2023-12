Vasseur, Red Bull - AlphaTauri ilişkisinin ne yönde gelişeceğini merak ediyor

AlphaTauri önümüzdeki yıl statü değiştirecek ve Red Bull'un "kardeş takımı" olmaktan çıkarak, bir müşteri takımı olacak.

İtalyan ekip, Red Bull'dan pek çok parça alacak ve bunları yıl boyunca kullanacak. Bundan hem Red Bull hem de AlphaTauri faydalanacağı için rakip takımların bazı endişeleri var.

Bu konu geçtiğimiz haftalarda Ferrari takım patronu Frederic Vasseur'e soruldu.

Vasseur, bu sorundan endişe duyduğunu fakat FIA'nın durumu kontrol altına alabileceğini söyledi.

Vasseur, "Red Bull ve AlphaTauri arasındaki ilişkinin nasıl ilerleyeceğini görmemiz gerekecek."

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari, look at a phone ahead of the team representatives press conference