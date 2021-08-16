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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Vasseur: "Raikkonen'in motive olmadığı görüşü yanlış"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Alfa Romeo takım patronu Frederic Vasseur, Kimi Raikkonen'in motivasyon sorunu yaşadığı görüşüne katılmadığını dile getirdi.

Vasseur: "Raikkonen'in motive olmadığı görüşü yanlış"

Alfa Romeo bu yıl, geçen sezona göre ön bölümle arayı kapatmayı başarmış olsa da, artan hızı puana dönüştüremediler.

Şu ana kadar Raikkonen sadece iki kez ilk ona girdi ve şampiyonada sadece iki puanı var. Antonio Giovinazzi ise sadece bir kez 10. oldu ve onun da şampiyonada sadece bir puanı vardı.

Tek tur performansında Giovinazzi, Raikkonen'e karşı önemli bir üstünlük kurdu ve ikili arasındaki mücadele 7'ye 4 Giovinazzi lehine devam ediyor.

Son dönemde 41 yaşındaki Raikkonen'in emekli olma vakti geldiği yönünde pek çok yorum yapıldı. Fin pilotun yeri içinse bir başka  Fin pilot Valtteri Bottas'ın adı geçiyor.

Ancak Alfa Romeo takım patronu Frederic Vasseur, Britanya Grand Prix'sinde yaşananları örnek göstererek Raikkonen'in motivasyon sorunu yaşamadığını söyledi.

Raikkonen, o yarışta puan barajında giderken Sergio Perez ile temas yaşamış ve ardından da spin atmıştı.

Yarışın ardından Raikkonen, Alfa Romeo'ya takım telsizinden, "Daha hızlı olmalıyız. 11. bitirmektense pozisyon savaşı vermeyi tercih ederim." demişti.

Vasseur, bu hayal kırıklığının Raikkonen'in  hâlâ çok motive olduğunun bir işareti olduğunu düşünüyor.

GPFans'e konuşan Vasseur, Raikkonen'in şu anda en üst seviyede rekabet etmek için gerekenlere sahip olup olmadığı sorulduğunda şöyle yanıt verdi: "Tabii ki öyle. Silverstone'daki sıralama yarışında neler yaptığına bir bakın."

"Ayrıca pazar günü yarış sonunda bazı sert yorumlarda bulunduğunu da gördünüz ve bu, sezon boyunca yarış mühendisine sert çıktığı ilk an değil. Bana göre bu, sahip olduğu büyük motivasyon ve bağlılığın bir kanıtı."

"10. sırada mücadele ederken son turda puanı kaybettiğinizde mutsuz oluyorsunuz."

"Hayal kırıklığını gayet iyi anlıyorum ve dürüst olmak gerekirse, bundan keyif alıyorum çünkü bu hayal kırıklığı yoksa durum daha zordur."

Takım patronu, Raikkonen'in hâlâ "iyi bir iş çıkardığı" konusunda ısrarcı.

"Bazen aracı kullanmak hiç de kolay olmuyor ve hem kendisinin hem bizim tarafımızda her şeyi bir araya getirmekte zorlanıyoruz.

"Fakat ilişkimiz iyi, tartışıyoruz ve bu, açık bir tartışma. Fakat buna bir çözüm bulacağına inanıyorum."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, battles with Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, battles with Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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