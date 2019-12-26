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Formula 1 / Son dakika

Vasseur: "Raikkonen'in deneyimi, Alfa Romeo için çok önemli"

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Vasseur: "Raikkonen'in deneyimi, Alfa Romeo için çok önemli"
Ekleyen:
, Journalist
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
26 Ara 2019 13:00

Alfa Romeo takım patronu Frederic Vasseur, Kimi Raikkonen'in deneyim anlamında takım için çok önemli olduğunu söyledi.

Kimi Raikkonen, 2019 yılı öncesinde Alfa Romeo ile anlaştı ve böylelikle kariyerine başladığı takıma (Sauber) 18 yıl sonra geri dönmüş oldu.

Uzun yıllar sonra takıma dönen Raikkonen, ilk yılında nispeten iyi de bir performans ortaya koydu.

Gridin en tecrübeli pilotu olan Raikkonen, sahip olduğu deneyimle Alfa Romeo'nun gelişimine yardımcı oldu.

Frederic Vasseur de 40 yaşındaki pilotun takıma verdiği katkıdan memnun.

Vasseur, Raikkonen'in Leclerc'e kıyasla neler sunabildiği sorusuna, "Yaklaşımları biraz farklı. Hızdan bahsetmiyorum, ama Kimi aracın genel performansının gerçekten çok farkında. Hangi alanları iyileştirmeniz gerektiğini ve en çok hangi alanlara dikkat etmemiz gerektiğini biliyor."

"Bazen bir sürücü, düzlük hızının daha iyi olabileceğini hisseder, ancak tur zamanı yeterli değildir. Kimi bu durumda, 'Hayır, zamanı yavaş virajlarda kazanırız.' der. Böyle bir şey bizim gibi genç bir takım için oldukça faydalı."

"Kimi yıl boyunca çok iyiydi. Pilot olarak oldukça fırsatçıydı ve alabileceği her puanı aldı. Sorunlar yaşamasaydık daha fazlasını da alabilirdi. Bence bu yıl çok iyiydi." yanıtını verdi.

Antonio Giovinazzi hakkındaki soruya Vasseur, "Antonio, Bakü'den bu yana Kimi ile benzer seviyede. Özellikle lastik yönetimi söz konusu olduğunda daha zor zamanlar yaşadı. Doğru dengeyi bulması zordu." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Kimi Raikkonen Şimdi al
Takımlar Alfa Romeo
Editör Roy Rijsdijk

Yarış merkezi

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