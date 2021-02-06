Vasseur, Raikkonen'in 2022'de de F1'de kalabileceğini düşünüyor

Alfa Romeo Formula 1 pilotu Kimi Raikkonen, 2019 yılında eski takımına geri dönüş yaptı ve yeni sezonda takımla arka arkaya üçüncü yılını geçirecek.

Ekim ayında 41 yaşına giren Raikkonen, griddeki en yaşlı pilot olmasına rağmen yarışmayı sevdiği için yeni sezonda da sporda kalacak.

2022'de yeni kurallar geliyor ve Raikkonen gibi tecrübeli bir isme sahip olmak Alfa Romeo için oldukça değerli olabilir.

Yine de Raikkonen 42 yaşında olacak ve devam edip etmeyeceği yönünde farklı görüşler var.

GPFans'e konuşan takım patronu Vasseur, sözlerine Raikkonen'in yeni sezonda sporda devam etme kararını değerlendirerek başladı: "Açıkçası bu yıl Kimi'yi takımda tutmak istedik. Bu, onun için daha çok bir motivasyon yöntemiydi, çünkü bir aşamada bunun zor olacağını biliyordu."

"Kimi şu anda oldukça motive ve iyi bir iş yapıyor. Elbette, 23 yarış nedeniyle durum şimdi daha zor olacak ama herkes için zor olacak. Benim için de zor olacak. Yine de bence motivasyonu var ve en önemli şey bence bu."

"Bu, sadece bir adanmışlık ve motivasyon meselesi. Onda adanmışlık hâlâ var ve Kimi, motive olmaktan çok daha fazlası. Yani gelecek için iyimserim."

Raikkonen'in yeni kural döneminde takımda kalıp kalmayacağı sorulduğunda ise Vasseur şöyle yanıt verdi: "Evet, ama her bir yılı tek tek ele alıyoruz. Gerçekçi olmalıyız ve bu yıla odaklanıp, gelecek yıl ne olacağını görmeliyiz."

"2023 veya 2024 hakkında düşünmek istemiyorum. 2021'i yapalım ve sonrasını tartışalım."