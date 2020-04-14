Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
73 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
80 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
94 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
108 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
136 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
143 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
156 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
163 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
177 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
192 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
199 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
213 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
227 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Vasseur: "Raikkonen, Alfa Romeo'nun gelişimi için çok önemli"

paylaşım
yorumlar
Vasseur: "Raikkonen, Alfa Romeo'nun gelişimi için çok önemli"
Ekleyen:
, Editör
14 Nis 2020 08:34

Alfa Romeo takım patronu Frederic Vasseur, Kimi Raikkonen'in Alfa Romeo'nun gelişimi için çok önemli bir isim olduğunu düşünüyor.

Kimi Raikkonen, 2018 sezonunun ardından Ferrari'den ayrılarak kariyerine başladığı Sauber/Alfa Romeo takımına dönmüştü.

Fin pilot buradaki ilk yılında kendisinden çok daha genç olan Antonio Giovinazzi'yi geride bırakmayı başardı.

40 yaşındaki Fin pilotun evi, takımın fabrikasına pek de uzak değil. Bu yüzden fabrikada daha fazla vakit geçirebiliyor.

Alfa Romeo patronu Frederic Vasseur de Raikkonen'in katkılarından oldukça memnun görünüyor.

2007 dünya şampiyonu ve eski Ferrari/McLaren sürücüsü hakkında konuşan Vasseur, “Kimi paraya ihtiyaç duymuyor ve para için yarışmıyor."

"Eğlenmek ve hâlâ iyi performans sergileyebildiğini göstermek istiyor."

“Kimi, aracımızın direksiyonunda daha fazla Grand Prix kazanamayacağının farkında, ancak takımın gelişimine katılmayı seviyor. Bu, bir takım lideri olarak benim için çok önemli olan bir şey."

"Bizi ilerletebilecek ve takımın gelişimine katılabilecek bir sürücü olsun istedim."

"Kimi hem yarış hem de üst düzey takımlarda mücadele etme konusunda inanılmaz bir deneyime sahip."

"Bazı büyük takımlar için yarıştı ve bu, benim için büyük bir artı." dedi.

Sonraki haber
Sir Stirling Moss neden 'Bay Motor Sporları' olarak anılıyor?

Önceki haber

Sir Stirling Moss neden 'Bay Motor Sporları' olarak anılıyor?
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Fransa GP

Fransa GP

25 Haz - 28 Haz
FP1 Başlangıç:
73 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 26 Haz
Cum 26 Haz
05:00
11:00
FP2
Cum 26 Haz
Cum 26 Haz
09:00
15:00
FP3
Cmt 27 Haz
Cmt 27 Haz
06:00
12:00
Sıralama
Cmt 27 Haz
Cmt 27 Haz
09:00
15:00
Yarış
Paz 28 Haz
Paz 28 Haz
09:10
15:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Vettel, 2014'te Ricciardo'ya bilinçli olarak mı yenildi?

1s
2
Formula 1

Vettel'e "daha az" para teklif eden Ferrari, alternatiflerini hazırladı!

3
Formula 1

Raikkonen: "Melbourne'e hiç gitmemeliydik"

1s
4
Formula 1

Vasseur: "Raikkonen, Alfa Romeo'nun gelişimi için çok önemli"

11dk
5
Formula 1

Vettel: "İtalyan kültürü çok yanlış anlaşılıyor"

Son Videolar

Sir Stirling Moss'un ilk galibiyeti 00:20
Formula 1

Sir Stirling Moss'un ilk galibiyeti

Grand Prix Greats – Senna’nın en iyi açılış turu 02:55
Formula 1

Grand Prix Greats – Senna’nın en iyi açılış turu

F1 Güç Ünitesi ve ERS Çalışma Prensibi - Formula 1'i Tanıyalım 05:00
Formula 1

F1 Güç Ünitesi ve ERS Çalışma Prensibi - Formula 1'i Tanıyalım

Canlı yayın: F1 eSpor Ortombo Akademi AZERBAYCAN GP 00:00
Formula 1

Canlı yayın: F1 eSpor Ortombo Akademi AZERBAYCAN GP

Formula 1'de güvenlik tarihçesi - Hangi senelerde hangi önlemler alındı? 15:12
Formula 1

Formula 1'de güvenlik tarihçesi - Hangi senelerde hangi önlemler alındı?

Son Haberler

Vasseur: "Raikkonen, Alfa Romeo'nun gelişimi için çok önemli"
F1

Vasseur: "Raikkonen, Alfa Romeo'nun gelişimi için çok önemli"

Sir Stirling Moss neden 'Bay Motor Sporları' olarak anılıyor?
F1

Sir Stirling Moss neden 'Bay Motor Sporları' olarak anılıyor?

Vettel, 2014'te Ricciardo'ya bilinçli olarak mı yenildi?
F1

Vettel, 2014'te Ricciardo'ya bilinçli olarak mı yenildi?

Raikkonen: "Melbourne'e hiç gitmemeliydik"
F1

Raikkonen: "Melbourne'e hiç gitmemeliydik"

Hükümetin yeni tedbirleri sonrası Fransa GP de tehlike altında
F1

Hükümetin yeni tedbirleri sonrası Fransa GP de tehlike altında

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
25 Haz - 28 Haz
Biletler
2 Tem - 5 Tem
Biletler
16 Tem - 19 Tem
Biletler
30 Tem - 2 Ağu
Biletler
27 Ağu - 30 Ağu
Biletler
3 Eyl - 6 Eyl
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.