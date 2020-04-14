Vasseur: "Raikkonen, Alfa Romeo'nun gelişimi için çok önemli"
Alfa Romeo takım patronu Frederic Vasseur, Kimi Raikkonen'in Alfa Romeo'nun gelişimi için çok önemli bir isim olduğunu düşünüyor.
Kimi Raikkonen, 2018 sezonunun ardından Ferrari'den ayrılarak kariyerine başladığı Sauber/Alfa Romeo takımına dönmüştü.
Fin pilot buradaki ilk yılında kendisinden çok daha genç olan Antonio Giovinazzi'yi geride bırakmayı başardı.
40 yaşındaki Fin pilotun evi, takımın fabrikasına pek de uzak değil. Bu yüzden fabrikada daha fazla vakit geçirebiliyor.
Alfa Romeo patronu Frederic Vasseur de Raikkonen'in katkılarından oldukça memnun görünüyor.
2007 dünya şampiyonu ve eski Ferrari/McLaren sürücüsü hakkında konuşan Vasseur, “Kimi paraya ihtiyaç duymuyor ve para için yarışmıyor."
"Eğlenmek ve hâlâ iyi performans sergileyebildiğini göstermek istiyor."
“Kimi, aracımızın direksiyonunda daha fazla Grand Prix kazanamayacağının farkında, ancak takımın gelişimine katılmayı seviyor. Bu, bir takım lideri olarak benim için çok önemli olan bir şey."
"Bizi ilerletebilecek ve takımın gelişimine katılabilecek bir sürücü olsun istedim."
"Kimi hem yarış hem de üst düzey takımlarda mücadele etme konusunda inanılmaz bir deneyime sahip."
"Bazı büyük takımlar için yarıştı ve bu, benim için büyük bir artı." dedi.
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Vasseur: "Raikkonen, Alfa Romeo'nun gelişimi için çok önemli"
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