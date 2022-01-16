Vasseur: "Purchaire'nin hâlâ kendisini geliştirmesi gereken birkaç nokta var"

Theo Pourchaire'nin adı 2022 için olası Alfa Romeo F1 koltuk adayları arasında geçmişti. Ancak takımın Valtteri Bottas'ın yanındaki koltuk için tercihi, Guanyu Zhou'dan yana oldu.

Çinli sürücü de tıpkı Pourchaire gibi Formula 2'de yarışıyordu fakat seride daha fazla deneyimi vardı.

Bazıları Pourchaire yerine Zhou'un seçilmesinin "finansal konularla ilgili" olduğunu düşünürken, takım patronu Frederic Vasseur'e göre Pourchaire'nin bu yıl Formula 1'de yarışması için çok erken olurdu.

Vasseur, Motorsport.com'a verdiği röportajda, Fransız sürücünün geçen yıl iki yarış kazandığı ve şampiyonayı beşinci bitirdiği Formula 2'de daha fazla gelişim kaydetmesi gerektiğini söyledi.

Vasseur, "Hâlâ birkaç noktada gelişmesi gerektiğine inanıyorum. Ona bunu açıkladık ve o da neden bahsettiğimizi çok iyi anladı. O akıllı bir çocuk.”

"Formula 1'deki durum kolay değil. Sezon başlamadan önce sadece altı test gününüz var. Yani sürücü başına üç güne denk geliyor."

"Ancak o tarihlerde İspanya'da kar yağabilir ve Bahreyn'de bir kum fırtınası ile uğraşmak zorunda kalabilirsiniz."

"Yani her şey ters giderse bir metre dahi gidemeden ilk yarışınıza çıkabilirsiniz. Bunların hepsi dikkate almamız gereken şeyler.” dedi.

Tek atımlık silah

Vasseur, günümüzde Formula 1'de sürücünün kendisini göstermesi için neredeyse hiç şansı olmadığını ve bundan ötürü karşılarına çıkan tek fırsatı kullanmak adına, mümkün olan en iyi şekilde hazırlanması gerektiğini söyledi.

"Formula 1, içinde tek mermi olan bir silah gibidir. İlk denemende berbat edersen, işin biter."

"İlk seferde hedefi tam 12'den vurmalısınız. Geçenlerde biriyle bu konuyu konuşuyordum. Bu adamlar hayatlarının 14 yılını Formula 1'e girmek için harcıyorlar. Karting yapıyorlar. 10 veya 11 yaşındaysanız hedefiniz nedir? Formula 1'e ulaşmaktır, ki bu tamamen anlaşılabilir bir şey."

"Fakat Formula 1'e yaklaştıkça amaç sadece oraya gitmek olmamalı. Hedef, orada başarılı olabilmeniz için doğru şartlar altında Formula 1'e girmek olmalı."

"Bu tamamen farklı bir şey."

"Formula 1'e girmeyi başarır ve bir yıl sonra mücadelenin dışında kalırsanız, bu tam bir felaket olur."

"Yani Formula 1'e yaklaştığınızda hedef orada iyi performans göstermek olmalı. İyi performans sergilemek için de fiziksel, teknik ve sürüş anlamında iyi şekilde hazırlanmanız gerekiyor."

"Ayrıca tüm pistleri de bilmek zorundasınız. Ne de olsa Formula 1 çok karmaşık bir dünya."

Théo Pourchaire, Alfa Romeo Fotoğraf: Alfa Romeo