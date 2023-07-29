Vasseur: "Pozisyonumuz iyi fakat Verstappen'le fark hoş değil"
Ferrari patronu Frederic Vasseur, Max Verstappen'le aradaki büyük farktan ötürü pole pozisyonuna pek sevinemiyor.
Max Verstappen, sıralama turlarında 0.8 saniye gibi büyük bir farkla ilk sıranın sahibi olmayı başardı.
Fakat vites kutusu değiştirdiği için 5 sıra grid cezası aldığı için pole pozisyonu Ferrari pilotu Charles Leclerc'e gitti.
Carlos Sainz da yarışa dördüncü başlayacak.
Seansın ardından konuşan Ferrari takım patronu Frederic Vasseur, bu konuda şöyle dedi: "Pozisyon anlamında bizim için iyi bir sonuç oldu."
"Verstappen'e verilen ceza nedeniyle bir pole ve bir dördüncülüğe dönüşen bir ikincilik ve bir beşincilik elde ettik."
"Bizim için çok karmaşık bir seans olduğunu düşünüyorum çünkü her bölümde bir sonraki bölüme kalabilmek için sadece bir turumuz vardı."
"Ayrıca geçiş lastiklerinden kuru zemin lastiklerine geçmek zorundaydık ve bu sabah sadece bir antrenman seansı yaptığımız için bu hiç de kolay olmadı."
"Pozisyon açısından iyi bir sonuç olduğunu söylemem lazım fakat Max'in attığı zamana bakarsak durum farklı."
"Bu gece neyi daha iyi yapabileceğimizi bulmaya çalışacağız."
Charles Leclerc, Ferrari SF-23
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
"Şimdilik sakin olmalıyız, çünkü burada birkaç ondalık sizi harika bir sonuçtan felakete götürebilir."
"Elimizdekilerle en iyisini yapmak zorundayız ve bugün bunu yaptık. Mümkün olan en iyi sonucu aldık ve yaptıkları iş için pilotlarımıza teşekkür etmeliyiz."
"Yarın en iyi şekilde nasıl mücadele edeceğimizi belirlemek için bu gece verilere bakacağız."
Fakat Vasseur, hafta sonunun kalanı için iyimser.
"Yarın için iyimser olabiliriz. Sprint yarışından önce bir seansımız daha olacak ve işimizi yapmamız gerekecek."
"Küçük bir hata yaparsanız kendinizi beşinci sırada bulabilirsiniz. Umarım yarın daha iyi oluruz fakat Pazar gününe pole pozisyonundan başlamak güzel olacak."
"Yine de dediğim gibi, diğerlerinin birkaç ondalık önünde olduğumuzu görmemiz lazım. Bu yüzden yarın daha da iyi bir iş çıkarmak zorundayız."
"Her şeyi mahvetmek için küçük bir adım yetiyor."
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