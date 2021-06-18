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Formula 1 / Fransa GP Haberler

Vasseur: "Pourchaire'yi erkenden F1'e getirmek hata olabilir"

Ekleyen:
, Şef Editör

Alfa Romeo F1 Takım Patronu Frederic Vasseur, Sauber'in genç yeteneklerinden Theo Pourchaire'yi erkenden F1'e sokmanın yanlış bir adım olabileceğini söyledi.

Vasseur: "Pourchaire'yi erkenden F1'e getirmek hata olabilir"

F2'de çaylak sezonunu geçiren 17 yaşındaki Pourchaire, Monako'da ilk pole pozisyonunu ve galibiyetini alarak serinin bu başarıları elde eden en genç pilotu olmuştu.

Alt serilerde gösterdiği etkileyici performanslarla Sauber sürücü akademisine giren Pourchaire'nin geleceğin yıldız isimlerinden birisi olacağı düşünülüyor. 

2019'da ADAC Formula 4 şampiyonu olan Pourchaire, geçen sene FIA F3 Şampiyonası'nda Oscar Piastri karşısında şampiyonluğu 4 puanla kaçırmıştı. Pourchaire, F2'de ise henüz 6 yarış geride kalsa da ilk pole pozisyonunu ve yarış zaferini elde etti.

Bu başarılarına rağmen ART Grand Prix pilotu, F1'e giriş konusunda gerçekçi olduğunu ve öğrenmesi gereken çok şey olduğunu söylemişti.

Vasseur, Pourchaire'nin gelişiminden memnun olduklarını ve onu F1'e çok erkenden sokmanın hata olacağını söyledi.

Alfa Romeo'nun 2022 kadrosu henüz kesinleşmiş değil. Hem Kimi Raikkonen'in, hem de Antonio Giovinazzi'nin gelecek sene için anlaşması bulunmuyor.

Vasseur, "Theo ile anlaşmamız var ancak onun için aceleci olmak istemiyoruz. Onun henüz 17 yaşında olduğunu unutmayın."

"Onu F1'e giren diğer yeteneklerle kıyaslarsanız, onlar çok daha yaşlıydı. Lewis, Nico ya da Charles ile kıyaslama yapmak istemiyorum. Onlar çok daha yaşlıydı ve daha fazla deneyime sahiplerdi. Onu bu kadar erken zorlamak hata olur."

"Öncelikle F2'deki işini yapmalı. Ardından neler yapabileceğini konuşacak zamanımız olacak."

"Bu sene Theo'dan etkilendim ancak geçen sene de ondan etkilenmiştim."

"Gelecek seneyi konuşmak için erken. F2'de henüz 3 yarış hafta sonuna çıktı ve hatırlarsanız, geçmişte ilk senesinde ya da sezonun ilerleyen dönemlerinde iyi sonuçlar alan ve şampiyon olan isimler vardı."

"O gerçekten çok genç, 17 yaşında ve daha ehliyetini almak için uğraşıyor. Bırakalım da işini yapsın. Acelemiz yok ancak onun çok iyi bir pilot olduğunu biliyoruz." dedi.

Pourchaire, Azerbaycan'daki F2 yarışında Dan Ticktum ve Marcus Armstrong ile yaşadığı kazada sol kolunu kırmıştı.

Pourchaire, Silverstone'daki F2 yarışına yetişebileceğinden emin olmasa da Vasseur onun hazır olacağını düşünüyor.

Vasseur, "Kolu kırıldı ancak küçük bir kırıktı. İyi görünüyor ve doktorlar onun Silverstone'da yarışması konusunda çok iyimser." dedi.
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