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Vasseur: "Pourchaire'in piste çıkacağı bir yarış bulmakta zorlanıyoruz"

Alfa Romeo takım patronu Fred Vasseur, Theo Pourchaire'in piste çıkması için ideal bir seans bulmakta zorlandıklarını ve işlerin sezonun sonlarına sarktığını söyledi.

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Vasseur: "Pourchaire'in piste çıkacağı bir yarış bulmakta zorlanıyoruz"
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Bu yıl tüm takımlar, herhangi iki yarışın ilk antrenman seansında bir çaylak pilotla piste çıkmak zorundalar. Bu da, tüm pilotların en az bir antrenman seansını kenarda geçirmeleri anlamına geliyor.

Çaylak Guanyu Zhou ile yarışan Alfa Romeo, Bahreyn GP'sinin ilk antrenman seansını "çaylak seansı" olarak göstererek yükümlülüğün bir kısmından kurtuldu, ancak Bottas için elbette böyle bir durum söz konusu değil. Fin pilot, bir seanslığına ART ile F2'de yarışan Theo Pourchaire'e yer verecek.

Normalde Pourchaire'i Fransa'da piste çıkarmayı planladıklarını söyleyen Alfa Romeo takım patronu Fred Vasseur, Rusya GP'sinin iptali ve F2 yarışının Fransa'ya alınmasının ardından genç pilotları için ideal bir seans bulmakta zorlandıklarını söyledi.

Pourchaire, Red Bull Ring, Hungaroring, Spa, Zandvoort, Monza ve Abu Dhabi'de F2 yarışlarına katılacak, dolayısıyla bu pistler otomatik olarak eleniyor.

Takımın planları sorulduğunda Vasseur, "Theo'yu Le Castellet'te piste çıkarmayı düşünüyorduk. Ama Sochi'nin iptal edilmesinin ardından F2 yarışı buraya alındı, dolayısıyla bu planı askıya aldık."

"Sezonun sonlarına doğru bir ayarlama yapmalıyız, bu da pek kolay değil. Singapur çok riskli, Japonya bir çaylak için zorlayıcı ve iki senedir burada piste çıkmayan Bottas'ı da düşünmeliyiz."

"İki sprint yarışı ve lastik testi yapmamız gereken iki veya üç yarış da olacak. Lastik testlerinin ikinci antrenmanda yapılması planlanıyor, bu da ilk antrenmana çaylak bir pilotla çıkmayı, ikinci antrenmanda ise lastik testi nedeniyle zaman kaybedilmesini riskli hale getiriyor.

"Meksika veya Austin en ideal pistler. Ancak lastik testlerinin bu dönemde yapılması planlanıyor, bu durum etkili olacak. Hava durumu da önemli bir faktör." dedi.

Theo Pourchaire, ART Grand Prix

Theo Pourchaire, ART Grand Prix

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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