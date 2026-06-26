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Formula 1 Avusturya GP

Vasseur: "Potansiyelimizin çok gerisinde kaldık"

Avusturya GP’nin antrenman seanslarından sonra basına konuşan Vasseur, pist koşullarına uyum sağlamakta zorlandıklarını ve takımın henüz gerçek performansını sergileyemediğini söyledi.

Neşe Akkoyun
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Frederic Vasseur, Ferrari

Frederic Vasseur, Ferrari

Fotoğraf: EYE4images / NurPhoto via Getty Images

Cuma günü yaşanan zorluklara değinen Vasseur, şu ifadeleri kullandı: "Zorlu bir cuma gününü geride bıraktık.” 

“Olağanüstü hava şartları, pistin yüksek rakımı ve aşırı sıcaklar nedeniyle biraz bocaladık. Koşullar herkes için aynı olsa da bizi pek iyi etkilemedi.” 

“Durum neyse o; önümüzde hataları düzeltmek, yarına hazır olmak ve elimizden gelenin en iyisini yapmak için uzun bir gece var. Cumartesi daha iyi performans sergilemeye çalışacağız."

Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Ferrari'nin bu hafta sonu araca getirdiği yeni güç ünitesi güncellemesi hakkında da konuşan Vasseur, ADUO güncellemesinde büyük bir mucize beklemediklerini dile getirdi: "ADUO kararlarını zaten bir iki hafta öncesinden biliyorduk.” 

“Bu yüzden motordan devasa bir adım beklemiyorduk. Elbette araca yeni bir motor taktık ama bu öyle çok büyük, belirgin fark yaratacak bir adım değil."

Hafta sonunun geri kalanı için hedeflerini de paylaşan Vasseur, sözlerini şöyle sonlandırdı: "Hedefimiz her zamanki gibi elimizden gelenin en iyisini yapmak. Sonucu pazar akşamı hep birlikte göreceğiz.” 

Frederic Vasseur, Scuderia Ferrari Takım Patronu

Frederic Vasseur, Scuderia Ferrari Takım Patronu

Fotoğraf: Clive Mason / Getty Images

“Ancak şu ana kadar kendi potansiyelimizin çok gerisinde kaldık. Bu da rakiplerin performansını düşünmeyi bırakıp tamamen kendimize odaklanmamız ve araç ayarlarını optimize etmek için çalışmamız gerektiği anlamına geliyor."

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