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Formula 1 / Belçika GP Röportaj

Vasseur: "Pit trafiğinde çok sıra kaybettik"

Ferrari patronu Frederic Vasseur, pit yolu trafiği nedeniyle pek çok sıra kaybettikleri görüşünde.

Ekleyen:
Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari

Ferrari pilotları Carlos Sainz ve Charles Leclerc, cumartesi günkü sprint yarışında dördüncü ve beşinci oldular.

Fakat Sainz yarışa üçüncü başladığı için, bu sonuç takımı pek tatmin etmemiş gözüktü.

Sprint yarışının sonunda konuşan Ferrari takım patronu Frédéric Vasseur Sky Sport mikrofonlarına açıklamalarda bulundu.

Vasseur şöyle dedi: "Carlos ile başlayalım; Pit stopun ardından onu pit yoluna göndermek hiç kolay değildi."

"Prosedürü takip ettik ve o noktada çok fazla pozisyon kaybettik."

"Leclerc'e gelirsek, tam onu piste gönderecekken Mercedes geliyordu. Pozisyon kaybettiğimiz kesin ama bence hepsi pitteki trafikten kaynaklanıyordu."

"Sonrasında pozisyonlarımız kesinleşti ve geçiş yapmak zorlaştı."

"Şimdi yarına odaklanmamız gerekiyor. Bugün Mercedes ve Aston Martin'den daha fazla puan aldık ve bu bizim için çok önemli."

"Yarın güne birinci ve dördüncü pozisyondan başlamak bize iyi bir fırsat verecek."

"Yarın için tahminler daha kuru bir pist olacağı yönünde. Bakalım neler olacak? Bugünden yarın için edindiğimiz çok bilgi yok çünkü epey kaotikti."

Lastik sorunlarıyla ilgili Vasseur, "Sanırım 20 sürücünün hepsi aşırı ısınma sorunu yaşadı."

"Pistte kuru bir hat oluştu ve kuru zemin lastiklerine geçilebilirdi ama yarış çok kısaydı. Eğer iki tur kala lastik değişseydik, 20 saniye kaybederdik ve sıraları geri kazanmak imkansız olurdu."

"Bu yüzden her şey lastik sıcaklığını yönetmekle ilgiliydi. Bazı zamanlarda zorlayabildik, bazı zamanlarda ise zorlamak mümkün değildi."

Son olarak pazar günüyle ilgili de şöyle dedi: "Max'e odaklanmak istemiyorum, mümkün olan en iyi sonucu almak için kendimize odaklanmalıyız."

"Hafta sonunun başından beri tüm koşullarda ve tüm lastiklerle iyi bir tempo yakaladık."

"Sadece kendimize, iyi bir strateji belirlemeye, iyi bir hıza sahip olmaya, iyi bir başlangıç yapmaya odaklanmalıyız."

"Eğer bunu yapabilirsek, eve iyi bir sonuçla döneceğimizden eminim."

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

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