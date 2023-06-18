Vasseur: "Pistteki hatasından dolayı Leclerc'i suçlamayacağım"
Ferrari takım patronu Frederic Vasseur, Charles Leclerc'in sıralama seansının ardından sinirli olmasını tamamen anladığını söyledi ve kuru zeminde aracın temposunun oldukça güçlü olduğunu da ekledi.
Ferrari, Kanada'da Cuma günü oldukça iyi bir tempo gösterse de sıralama turları İtalyan takım için kabus gibi geçti.
Carlos Sainz seansı sekizinci sırada tamamlamıştı ama İspanyol pilot, Pierre Gasly'i engellediği gerekçesiyle 3 sıra grid cezası aldı ve artık yarışa 11. sıradan başlayacak.
Q2'de strateji krizinin ardından 11. olan ve Q2'de elenen Charles Leclerc ise böylelikle 10. sıraya yükselmiş oldu. Yani Ferrari yarın 10 ve 11. cepten start alacak.
Seansın ardından açıklamalarda bulunan Vasseur, ilk olarak takıma fazlasıyla kızgın olan Leclerc'in demeçlerine değindi.
Vasseur, "Charles ile iyi bir ilişkimiz var ve onun neden sinirlendiğini anlayabiliyorum. Cuma günü gösterdiğimiz güçlü temponun ardından, bugünkü hayal kırıklığı canını daha da acıttı."
"Cuma antrenmanlarında tek turda iyiydik ama bunu sezon başından beri birçok kez yaptık. Asıl önemli olan, uzun sürüşlerdeki tempomuz da iyiydi. Uzun bir stint boyunca istikrarlı ve güçlü bir tempomuz vardı."
"Charles bugünden çok şey bekliyordu. İşler istediğimiz gibi gitmedi ama birlikte oturup konuştuk. Bu tarz konuşmaları sakinken yapmak her zaman daha iyi oluyor."
"Ancak umduğunuz sonucu alamadığınızda böyle şeyler duymak benim için normal. Bunu tamamen anlayabiliyorum."
"Bu seans lastik seçimlerinden dolayı kaos doluydu. Q2'de seans sonunda derece kaydetmek için tek turluk zamanımız kalmıştı ve istediğimiz gibi gitmedi. Yarış kesinlikle daha iyi olacak. Charles'la konuştuk, pistte yaptığı için onu suçlamıyorum."
Charles Leclerc, Ferrari SF-23, in the pit lane
Fotoğraf: Francois Tremblay
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