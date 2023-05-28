Vasseur: "Performansımız fena değildi"

Ferrari pilotu Charles Leclerc üçüncü en iyi zamanı yapmasına rağmen Lando Norris'i engellediği için üç sıra ceza aldı ve altıncı sıraya geriledi.

Beşinci olan Carlos Sainz ise bu olayın ardından dördüncülüğe çıkmış oldu.

Sıralama turlarının ardından Sonuçtan memnun olup olmadığı sorusuna yanıt veren Vasseur, "İlk çizgiden 0.020 saniye, pole pozisyonundan 0.1 saniye uzaktaydı, yani performans eksikliği yoktu."

"Sıralama pozisyonları anlamında kesinlikle daha fazlasını bekliyorduk. Aslına bakarsanız daha fazlası da mümkün olabilirdi fakat bunu yapamadık çünkü bu sabahki antrenman istediğimiz gibi geçmedi. Çok geride kaldık "

"Sıralama turlarında toparlanmayı başardık ama artık çok geçti. Şimdi tepki vermeli ve yarışta daha iyisini yapmalıyız."

Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Nerede geride kaldıkları sorusuna Vasseur, "Aslında performansın iyi bir seviyede olduğunu düşünüyorum, sadece detayları bir araya getirmek gerekiyor."

"Daha önce de söylediğim gibi, son antrenmandan en iyi şekilde faydalanamadık ve çok geride kaldık. Oysa sıralama turlarının başlangıcından itibaren en iyilerle birlikteydik."

"Bu yüzden bu sabah hata yaptığımızı düşünüyorum ama durum bu. Genel performans açısından mutluyum."

"Kendimizi geliştirmemiz gerekiyor ve bunu yapabileceğimiz alanlar var. Önümüzdeki hafta Barselona'ya güncellemeler getireceğiz."

Yarışta ne umduğu sorusuna Vasseur, "Fernando'nun yarın 1. virajda her şeyini vermesini! Her kartını oynamalı! Bu da bizim için iyi olabilir... (gülüyor ve şaka yapıyor)."

"Şaka bir yana kendimize konsantre olmalıyız, iyi bir iş çıkarmalıyız. Monte-Carlo'da geçiş yapmanın imkansız olduğunu biliyoruz. Bu yüzden strateji konusunda çok iyi olmamız gerekiyor." dedi.